  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по 3D-дизайну интерьера

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Revit для дизайнеров интерьеров Skillbox 21 мая 17 часов
36 685 ₽
25 680 ₽ 		2 140 ₽/мес. Перейти
Бизнес-курс для дизайнеров интерьера Skillbox 21 мая 12 недель
112 585 ₽
78 810 ₽ 		6 567 ₽/мес. Перейти
Дизайнер жилых и коммерческих интерьеров Skillbox 21 мая
12 594 ₽
7 556 ₽ 		Перейти
Дизайнер интерьеров с нуля до PRO Skillbox 21 мая 6 месяцев
147 085 ₽
102 960 ₽ 		8 580 ₽/мес. Перейти
История дизайна интерьеров XX века Skillbox 21 мая 3 месяца
50 485 ₽
35 340 ₽ 		2 945 ₽/мес. Перейти
От теории к первому эскизу: дизайн жилых и общественных интерьеров Geekbrains 30 марта 4 урока Перейти

Курсы дизайна интерьеров

В обязанности дизайнера интерьеров входит:

  • Создание концепции интерьера в выбранном заказчиком стиле.
  • Подготовка планировочных решений.
  • Отрисовка проекта 3D-визуализации.

Кроме того, специалист должен знать толк не только в современных тенденциях стилей интерьера, но и разбираться в стройматериалах и их стоимости, чтобы подобрать оптимальное решение под бюджет клиента.

Чтобы быстро войти в профессию, рекомендуем пройти обучение в специализированных школах. Обучение специальности на онлайн-курсах эффективнее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь вас научат квалифицированные специалисты. По окончанию курса вы сможете применить полученные умения и больше зарабатывать в своей области.

Лучшие онлайн-курсы обучения дизайну интерьеров

На странице вы найдете лучшие курсы дизайна интерьеров для начинающих и специалистов, мечтающих повысить свой уровень знаний. Большинство программ курсов подходят как новичкам, так и профессионалам. Там вы можете приобрести ценные знания:

  • Изучите основы интерьера, научитесь работать в программе ArchiCAD и сделаете первый проект с нуля. Научитесь взаимодействовать с клиентом, составлять бриф и заключать контракт.
  • Получите практические рекомендации по работе и созданию дизайна, поймете как действовать в нестандартных и спорных ситуациях. Вы научитесь решать юридические проблемы, организовывать работу проектировщиков. Эти знания позволят вам открыть собственный бизнес.
  • Поймете принципы сочетания цветов, оттенков и фактур в интерьере, научитесь выбирать предметы для оформления интерьера и мебель в рамках одной стилистики. Вы сможете принимать заказы не только на перепланировку, но и на обустройство жилища.
  • По необходимости вы научитесь разрабатывать систему и стиль помещения, подготовить необходимые наброски для подрядчиков. Разберетесь, где лучше всего приобрести черновой и отделочный материал, подобрать мебель и предметы интерьера, которые будут гармонично сочетаться.

Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Дизайнер жилых и коммерческих интерьеров Skillbox 21 мая 7 387 ₽/мес. 100 000 ₽ Перейти
Дизайнер интерьеров Skillbox 21 мая 6 898 ₽/мес. 80 000 ₽ Перейти

Профессия дизайнер интерьеров

Кто такой дизайнер интерьеров - понятно многим. И профессия эта доступна тем, у кого развито чувство прекрасного, усидчивость и креативное мышление. Если у вас нет профильного образования, но есть желанияе познакомиться с профессией, то для вас наилучшим вариантом станет обучение на курсах.

Здесь представлены лучшие курсы дизайна интерьеров для начинающих и профессионалов, желающих поднять свой уровень умений.

Обзор профессии дизайнер интерьеров

Чем занимается дизайнер интерьеров:

  • Разработка, создание и трехмерная визуализация эскиза дизайн-проекта.
  • Подбор общего направления стиля для помещения.
  • Подсчет объема и бюджета на строительные и отделочные материалы.
  • Покупка строительных и отделочных материалов, предметов интерьера, мебели и т.д. (по желанию клиента).
  • Авторские доработки мебели, передача чертежей в производство.
  • Контроль строительных и отделочных работ.
  • Внутренняя отделка жилища.
  • Участие в выставках для дизайнеров.

Специалисты, открывшие собственный бизнес, помимо всего прочего должны уметь разбираться в юридических тонкостях работы.

Зарплаты и возможность трудоустройства

Минимальная зарплата на 2021 год – от 40 000 руб. Максимальная – от 150 000 руб. и выше. На уровень зарплат влияют следующие показатели:

  • Место работы (традиционно, чем крупнее город, тем выше зарплата).
  • Наличие высшего образования, желательно полученного в известном университете.
  • Уверенные навыки владения специализированным программным обеспечением: Auto CAD, Archi CAD, 3DS Мах и др.
  • Опыт работы и наличие портфолио.
  • Количество заказов и затраченное время.
  • Размер фирмы и ее репутация.
  • Мастерство, креативность и продуктивность.

Работая на фрилансе, дизайнер может самостоятельно контролировать свой доход и затраченное время, может брать заказы из любого города или даже страны. Этот вариант нравится многим, однако не все умеют находить подход к клиентам. Такие навыки можно приобрести на курсах.

Обязанности и навыки

Обязанности дизайнера интерьера включают в себя:

  • создание концепции интерьера,
  • разработка планировочных решений,
  • рендеринг проекта трехмерной визуализации.

Кроме того, он должен много знать не только о современных тенденциях в стилях интерьера, но и разбираться в строительных материалах и их стоимости, чтобы выбрать наилучшее решение: где лучше всего купить отделочный материал, подобрать мебель и предметы интерьера, которые будут гармонично сочетаться.

Навыки, которые пригодятся для работы:

  • хорошее знание основ интерьера,
  • работа в программе Archi CAD и других программах для дизайнеров,
  • умение рисовать эскизы для заказчика и подрядчиков,
  • понимание принципов сочетания цветов, оттенков и фактур в интерьере,
  • умение выбирать предметы для отделки интерьера и мебель в рамках одного стиля.

Кроме очевидных навыков, нужно уметь взаимодействовать с клиентом, чтобы заключить с ним контракт. Иметь понимание, как работать и составить план действий в нестандартных и спорных ситуациях и решать юридические проблемы, если вы работаете на себя. Это приходит с опытом, но можно пойти более простым путем и записаться на специальные курсы.

Обучение специальности дизайнер интерьеров

Обучение специальности дизайнер интерьеров на дистанционных курсах результативнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься коучеры. По окончанию курса вы сможете применить полученные знания и больше зарабатывать.