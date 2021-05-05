Курсы по 3D-дизайну интерьера
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Revit для дизайнеров интерьеров
|Skillbox
|21 мая
|17 часов
|
36 685 ₽25 680 ₽
|2 140 ₽/мес.
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|Бизнес-курс для дизайнеров интерьера
|Skillbox
|21 мая
|12 недель
|
112 585 ₽78 810 ₽
|6 567 ₽/мес.
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|Дизайнер жилых и коммерческих интерьеров
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|
12 594 ₽7 556 ₽
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|Дизайнер интерьеров с нуля до PRO
|Skillbox
|21 мая
|6 месяцев
|
147 085 ₽102 960 ₽
|8 580 ₽/мес.
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|История дизайна интерьеров XX века
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
50 485 ₽35 340 ₽
|2 945 ₽/мес.
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|От теории к первому эскизу: дизайн жилых и общественных интерьеров
|Geekbrains
|30 марта
|4 урока
|—
|—
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Курсы дизайна интерьеров
В обязанности дизайнера интерьеров входит:
- Создание концепции интерьера в выбранном заказчиком стиле.
- Подготовка планировочных решений.
- Отрисовка проекта 3D-визуализации.
Кроме того, специалист должен знать толк не только в современных тенденциях стилей интерьера, но и разбираться в стройматериалах и их стоимости, чтобы подобрать оптимальное решение под бюджет клиента.
Чтобы быстро войти в профессию, рекомендуем пройти обучение в специализированных школах. Обучение специальности на онлайн-курсах эффективнее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь вас научат квалифицированные специалисты. По окончанию курса вы сможете применить полученные умения и больше зарабатывать в своей области.
Лучшие онлайн-курсы обучения дизайну интерьеров
На странице вы найдете лучшие курсы дизайна интерьеров для начинающих и специалистов, мечтающих повысить свой уровень знаний. Большинство программ курсов подходят как новичкам, так и профессионалам. Там вы можете приобрести ценные знания:
- Изучите основы интерьера, научитесь работать в программе ArchiCAD и сделаете первый проект с нуля. Научитесь взаимодействовать с клиентом, составлять бриф и заключать контракт.
- Получите практические рекомендации по работе и созданию дизайна, поймете как действовать в нестандартных и спорных ситуациях. Вы научитесь решать юридические проблемы, организовывать работу проектировщиков. Эти знания позволят вам открыть собственный бизнес.
- Поймете принципы сочетания цветов, оттенков и фактур в интерьере, научитесь выбирать предметы для оформления интерьера и мебель в рамках одной стилистики. Вы сможете принимать заказы не только на перепланировку, но и на обустройство жилища.
- По необходимости вы научитесь разрабатывать систему и стиль помещения, подготовить необходимые наброски для подрядчиков. Разберетесь, где лучше всего приобрести черновой и отделочный материал, подобрать мебель и предметы интерьера, которые будут гармонично сочетаться.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Дизайнер жилых и коммерческих интерьеров
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|7 387 ₽/мес.
|100 000 ₽
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|Дизайнер интерьеров
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|6 898 ₽/мес.
|80 000 ₽
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Профессия дизайнер интерьеров
Кто такой дизайнер интерьеров - понятно многим. И профессия эта доступна тем, у кого развито чувство прекрасного, усидчивость и креативное мышление. Если у вас нет профильного образования, но есть желанияе познакомиться с профессией, то для вас наилучшим вариантом станет обучение на курсах.
Здесь представлены лучшие курсы дизайна интерьеров для начинающих и профессионалов, желающих поднять свой уровень умений.
Обзор профессии дизайнер интерьеров
Чем занимается дизайнер интерьеров:
- Разработка, создание и трехмерная визуализация эскиза дизайн-проекта.
- Подбор общего направления стиля для помещения.
- Подсчет объема и бюджета на строительные и отделочные материалы.
- Покупка строительных и отделочных материалов, предметов интерьера, мебели и т.д. (по желанию клиента).
- Авторские доработки мебели, передача чертежей в производство.
- Контроль строительных и отделочных работ.
- Внутренняя отделка жилища.
- Участие в выставках для дизайнеров.
Специалисты, открывшие собственный бизнес, помимо всего прочего должны уметь разбираться в юридических тонкостях работы.
Зарплаты и возможность трудоустройства
Минимальная зарплата на 2021 год – от 40 000 руб. Максимальная – от 150 000 руб. и выше. На уровень зарплат влияют следующие показатели:
- Место работы (традиционно, чем крупнее город, тем выше зарплата).
- Наличие высшего образования, желательно полученного в известном университете.
- Уверенные навыки владения специализированным программным обеспечением: Auto CAD, Archi CAD, 3DS Мах и др.
- Опыт работы и наличие портфолио.
- Количество заказов и затраченное время.
- Размер фирмы и ее репутация.
- Мастерство, креативность и продуктивность.
Работая на фрилансе, дизайнер может самостоятельно контролировать свой доход и затраченное время, может брать заказы из любого города или даже страны. Этот вариант нравится многим, однако не все умеют находить подход к клиентам. Такие навыки можно приобрести на курсах.
Обязанности и навыки
Обязанности дизайнера интерьера включают в себя:
- создание концепции интерьера,
- разработка планировочных решений,
- рендеринг проекта трехмерной визуализации.
Кроме того, он должен много знать не только о современных тенденциях в стилях интерьера, но и разбираться в строительных материалах и их стоимости, чтобы выбрать наилучшее решение: где лучше всего купить отделочный материал, подобрать мебель и предметы интерьера, которые будут гармонично сочетаться.
Навыки, которые пригодятся для работы:
- хорошее знание основ интерьера,
- работа в программе Archi CAD и других программах для дизайнеров,
- умение рисовать эскизы для заказчика и подрядчиков,
- понимание принципов сочетания цветов, оттенков и фактур в интерьере,
- умение выбирать предметы для отделки интерьера и мебель в рамках одного стиля.
Кроме очевидных навыков, нужно уметь взаимодействовать с клиентом, чтобы заключить с ним контракт. Иметь понимание, как работать и составить план действий в нестандартных и спорных ситуациях и решать юридические проблемы, если вы работаете на себя. Это приходит с опытом, но можно пойти более простым путем и записаться на специальные курсы.
Обучение специальности дизайнер интерьеров
Обучение специальности дизайнер интерьеров на дистанционных курсах результативнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься коучеры. По окончанию курса вы сможете применить полученные знания и больше зарабатывать.