Профессия дизайнер интерьеров

Кто такой дизайнер интерьеров - понятно многим. И профессия эта доступна тем, у кого развито чувство прекрасного, усидчивость и креативное мышление. Если у вас нет профильного образования, но есть желанияе познакомиться с профессией, то для вас наилучшим вариантом станет обучение на курсах.

Здесь представлены лучшие курсы дизайна интерьеров для начинающих и профессионалов, желающих поднять свой уровень умений.

Обзор профессии дизайнер интерьеров

Чем занимается дизайнер интерьеров:

Разработка, создание и трехмерная визуализация эскиза дизайн-проекта.

Подбор общего направления стиля для помещения.

Подсчет объема и бюджета на строительные и отделочные материалы.

Покупка строительных и отделочных материалов, предметов интерьера, мебели и т.д. (по желанию клиента).

Авторские доработки мебели, передача чертежей в производство.

Контроль строительных и отделочных работ.

Внутренняя отделка жилища.

Участие в выставках для дизайнеров.

Специалисты, открывшие собственный бизнес, помимо всего прочего должны уметь разбираться в юридических тонкостях работы.

Зарплаты и возможность трудоустройства

Минимальная зарплата на 2021 год – от 40 000 руб. Максимальная – от 150 000 руб. и выше. На уровень зарплат влияют следующие показатели:

Место работы (традиционно, чем крупнее город, тем выше зарплата).

Наличие высшего образования, желательно полученного в известном университете.

Уверенные навыки владения специализированным программным обеспечением: Auto CAD, Archi CAD, 3DS Мах и др.

Опыт работы и наличие портфолио.

Количество заказов и затраченное время.

Размер фирмы и ее репутация.

Мастерство, креативность и продуктивность.

Работая на фрилансе, дизайнер может самостоятельно контролировать свой доход и затраченное время, может брать заказы из любого города или даже страны. Этот вариант нравится многим, однако не все умеют находить подход к клиентам. Такие навыки можно приобрести на курсах.

Обязанности и навыки

Обязанности дизайнера интерьера включают в себя:

создание концепции интерьера,

разработка планировочных решений,

рендеринг проекта трехмерной визуализации.

Кроме того, он должен много знать не только о современных тенденциях в стилях интерьера, но и разбираться в строительных материалах и их стоимости, чтобы выбрать наилучшее решение: где лучше всего купить отделочный материал, подобрать мебель и предметы интерьера, которые будут гармонично сочетаться.

Навыки, которые пригодятся для работы:

хорошее знание основ интерьера,

работа в программе Archi CAD и других программах для дизайнеров,

умение рисовать эскизы для заказчика и подрядчиков,

понимание принципов сочетания цветов, оттенков и фактур в интерьере,

умение выбирать предметы для отделки интерьера и мебель в рамках одного стиля.

Кроме очевидных навыков, нужно уметь взаимодействовать с клиентом, чтобы заключить с ним контракт. Иметь понимание, как работать и составить план действий в нестандартных и спорных ситуациях и решать юридические проблемы, если вы работаете на себя. Это приходит с опытом, но можно пойти более простым путем и записаться на специальные курсы.

Обучение специальности дизайнер интерьеров

Обучение специальности дизайнер интерьеров на дистанционных курсах результативнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься коучеры. По окончанию курса вы сможете применить полученные знания и больше зарабатывать.