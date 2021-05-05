Курсы по Adobe Illustrator
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Adobe Illustrator для fashion-дизайнера
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
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38 985 ₽27 290 ₽
|2 274 ₽/мес.
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|Adobe Illustrator для иллюстрации
|Skillbox
|21 мая
|2 месяца
|
45 885 ₽32 120 ₽
|2 677 ₽/мес.
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|Adobe Illustrator с нуля
|Skillbox
|21 мая
|8 недель
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32 085 ₽22 460 ₽
|1 872 ₽/мес.
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|Основы Adobe Illustrator
|Geekbrains
|28 марта
|1 месяц
|—
|—
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Курсы Adobe Illustrator
Приложение регулярно вводит новые функции для повышения точности и удобства работы. Поэтому надо не отставать и своевременно изучать возможности программы. Освоение Adobe Illustrator на курсах дистанционно результативнее, чем самостоятельное получение знаний. В онлайн-школе вас научат коучеры. По окончанию обучения вы сможете систематизировать полученные умения и больше зарабатывать в своей области.
Что вы научитесь делать:
- Уверенно работать в Adobe Illustrator, дойдете до продвинутого уровня.
- Работать с перспективой, цветами и композицией.
- Найдете идеи, образцы и референсы, который можно добавить в свое портфолио.
- Отрисовывать векторных персонажей.
- Творить в разном стиле.
- Разрабатывать и планировать портфолио, зарабатывать творчеством.
- Грамотно подавать себя на встрече с клиентом, в результате чего у вас вырастет количество заказов.
Лучшие онлайн-курсы обучения Adobe Illustrator
На сайте вы найдете лучшие курсы Adobe Illustrator для начинающих и специалистов, мечтающих повысить свой уровень умений.
В ходе курса вы овладеете популярным векторным графическим редактором, научитесь рисовать сложные модели, а также персонажей.
Вы узнаете, как создать целый мир, и не только для себя – поймете, как можно выгодно преподнести свое творчество и найти заказчика, которому оно придется по душе. Овладеваете навыками иллюстрации или повысите квалификацию в сфере дизайна и иллюстраций, сможете применять навыки на практике.
Закончив учебу, несложно будет трудоустроиться – выпускникам помогают в поиске работы. Если вы учились с нуля, то сразу же получите возможность применить полученные навыки на практике, работая в веб-студии или принимая заказы на фрилансе.