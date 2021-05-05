  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по Adobe Illustrator

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Adobe Illustrator для fashion-дизайнера Skillbox 21 мая 3 месяца
38 985 ₽
27 290 ₽ 		2 274 ₽/мес. Перейти
Adobe Illustrator для иллюстрации Skillbox 21 мая 2 месяца
45 885 ₽
32 120 ₽ 		2 677 ₽/мес. Перейти
Adobe Illustrator с нуля Skillbox 21 мая 8 недель
32 085 ₽
22 460 ₽ 		1 872 ₽/мес. Перейти
Основы Adobe Illustrator Geekbrains 28 марта 1 месяц Перейти

Курсы Adobe Illustrator

Приложение регулярно вводит новые функции для повышения точности и удобства работы. Поэтому надо не отставать и своевременно изучать возможности программы. Освоение Adobe Illustrator на курсах дистанционно результативнее, чем самостоятельное получение знаний. В онлайн-школе вас научат коучеры. По окончанию обучения вы сможете систематизировать полученные умения и больше зарабатывать в своей области.

Что вы научитесь делать:

  • Уверенно работать в Adobe Illustrator, дойдете до продвинутого уровня.
  • Работать с перспективой, цветами и композицией.
  • Найдете идеи, образцы и референсы, который можно добавить в свое портфолио.
  • Отрисовывать векторных персонажей.
  • Творить в разном стиле.
  • Разрабатывать и планировать портфолио, зарабатывать творчеством.
  • Грамотно подавать себя на встрече с клиентом, в результате чего у вас вырастет количество заказов.

Лучшие онлайн-курсы обучения Adobe Illustrator

На сайте вы найдете лучшие курсы Adobe Illustrator для начинающих и специалистов, мечтающих повысить свой уровень умений.

В ходе курса вы овладеете популярным векторным графическим редактором, научитесь рисовать сложные модели, а также персонажей.

Вы узнаете, как создать целый мир, и не только для себя – поймете, как можно выгодно преподнести свое творчество и найти заказчика, которому оно придется по душе. Овладеваете навыками иллюстрации или повысите квалификацию в сфере дизайна и иллюстраций, сможете применять навыки на практике.

Закончив учебу, несложно будет трудоустроиться – выпускникам помогают в поиске работы. Если вы учились с нуля, то сразу же получите возможность применить полученные навыки на практике, работая в веб-студии или принимая заказы на фрилансе.