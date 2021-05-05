Профессия графический дизайнер

Цифровая графика используется повсеместно - на телевидении, в интернете и реальной жизни. Это баннеры, реклама, анимация, типография и т.п. контент. Все это – сфера деятельности графических дизайнеров. Давайте подробнее узнаем, кто такой графический дизайнер, чем он занимается и какие перспективы у профессии в будущем.

Обзор профессии графический дизайнер

Графический дизайнер создает элементы графики, картинки, оформляет сайты и многое другое, используя цвета и оттенки, разнообразные формы, фотографии и т.д. Графический дизайн помогает решить важную задачу - создание эффектного внешнего вида продукции. Уникальный и оригинальный стиль не остается незамеченным.

Специалисту необходимо оставаться востребованным, и для этого он постоянно мониторит современные тенденции и изучает инструменты, программы и платформы, упрощающие его работу. Посещать тренинги, делиться своим опытом, практиковаться – необходимость для каждого дизайнера. Здесь представлены лучшие курсы графического дизайна для новичков и профессионалов, мечтающих поднять свой уровень навыков.

Зарплаты и возможность трудоустройства

По данным сайтов по поиску работы и Хабркарьеры, зарплаты графических дизайнеров начинаются от 20 000 руб. (стажер) и достигают 200 000 руб. и выше. Все зависит от того, куда вы сможете трудоустроиться – традиционно в крупных городах зарплаты выше, однако вы можете работать из любой точки мира. Для этого понадобится лишь компьютер и знания необходимых программ.

Специалисты высокого уровня могут найти работу в крупном агентстве или компании мирового уровня. Для этого нужно постоянно учиться и развиваться.

Обязанности и навыки

Веб-дизайнер должен обладать следующими навыками (которые могут меняться в зависимости от сферы деятельности компании):

основы графического дизайна,

знание разнообразных жанров графики,

умение работать с цветами, понимание сочетаний цветов и оттенков,

знание основ композиции,

базовые знания типографики (работа с шрифтом),

знание основ и правил разработки интерфейсов web-сайтов,

знание программ и сервисов для работы с графикой, например Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects и др.,

навыки трехмерного моделирования,

знание принципов 3D-программирования,

знание интерактивного дизайна,

базовые знания маркетинга,

понимать принципы работы HTML/CSS.

В зависимости от того, где вы собираетесь работать и в какой сфере, требования могут меняться. Например, при работе с печатной продукцией, упаковкой и т.п. необходимо знать свойства различных материалов и как они сочетаются между собой. Может пригодиться умение делать качественные фотографии или снимать видео. При работе в сфере веб-дизайна полезно будет изучить один или несколько популярных языков программирования, например Python, Java, JavaScript, PHP.

Дизайнер должен уметь разрабатывать фирменный стиль, логотип, брендбук; создавать дизайн иконок, графический дизайн и др. Он работает в команде с маркетологом, разработчиками и другими дизайнерами (например, web-дизайнером).

Обучение специальности графический дизайнер

Изучение специальности на дистанционных курсах выгоднее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь с вами будут заниматься коучеры. По окончанию обучения вы сможете применить полученные навыки и больше зарабатывать.