Курсы по графическому дизайну
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Графический дизайнер (5 курсов)
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|
10 972 ₽6 583 ₽
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|Графический дизайнер с нуля до PRO
|Skillbox
|21 мая
|8 месяцев
|
147 085 ₽102 960 ₽
|4 290 ₽/мес.
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Курсы графического дизайна
Графический дизайн помогает решить многие проблемы, используя цвета, формы, графику, изображения и др. Невозможно решить проблемы единственным способом, поэтому сфера графического дизайна разделена на несколько основных направлений:
- Разработка внешнего вида бренда, логотипа компании.
- Оформление публикаций.
- Дизайн упаковочных материалов.
- Motion-дизайн (движение).
- Оформление окружения – помещений, зданий, презентаций и выставок и т.п.
- Дизайн иллюстраций.
- Работа с графикой, которая используется в маркетинге и рекламе.
- Оформление пользовательских интерфейсов (web-сайтов, программ, сервисов и т.п.).
Как правило, визуальный контент всегда привлекает к себе внимание, поэтому графический дизайн помогает решить многогранную задачу по созданию эффективного и привлекательного внешнего вида продукта.
Освоение специальности на курсах графического дизайна эффективнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь вас научат квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете использовать полученные знания и стать более востребованным специалистом.
Лучшие онлайн-курсы обучения графическому дизайну
На странице представлены лучшие курсы графического дизайна для новичков и специалистов, мечтающих повысить свой уровень знаний. Вы уже заметили, что в этой области постоянно идет развитие. С появлением новых графических редакторов и постоянно меняющихся тенденций необходимо не отставать, чтобы оставаться востребованным специалистом. Поэтому, с ростом отрасли, рекомендуем посещать тематические мероприятия, обмениваться опытом и давать себе больше практики, независимо от того, насколько хорошо вы изучили графический дизайн.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Графический дизайнер
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|6 419 ₽/мес.
|100 000 ₽
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Профессия графический дизайнер
Цифровая графика используется повсеместно - на телевидении, в интернете и реальной жизни. Это баннеры, реклама, анимация, типография и т.п. контент. Все это – сфера деятельности графических дизайнеров. Давайте подробнее узнаем, кто такой графический дизайнер, чем он занимается и какие перспективы у профессии в будущем.
Обзор профессии графический дизайнер
Графический дизайнер создает элементы графики, картинки, оформляет сайты и многое другое, используя цвета и оттенки, разнообразные формы, фотографии и т.д. Графический дизайн помогает решить важную задачу - создание эффектного внешнего вида продукции. Уникальный и оригинальный стиль не остается незамеченным.
Специалисту необходимо оставаться востребованным, и для этого он постоянно мониторит современные тенденции и изучает инструменты, программы и платформы, упрощающие его работу. Посещать тренинги, делиться своим опытом, практиковаться – необходимость для каждого дизайнера. Здесь представлены лучшие курсы графического дизайна для новичков и профессионалов, мечтающих поднять свой уровень навыков.
Зарплаты и возможность трудоустройства
По данным сайтов по поиску работы и Хабркарьеры, зарплаты графических дизайнеров начинаются от 20 000 руб. (стажер) и достигают 200 000 руб. и выше. Все зависит от того, куда вы сможете трудоустроиться – традиционно в крупных городах зарплаты выше, однако вы можете работать из любой точки мира. Для этого понадобится лишь компьютер и знания необходимых программ.
Специалисты высокого уровня могут найти работу в крупном агентстве или компании мирового уровня. Для этого нужно постоянно учиться и развиваться.
Обязанности и навыки
Веб-дизайнер должен обладать следующими навыками (которые могут меняться в зависимости от сферы деятельности компании):
- основы графического дизайна,
- знание разнообразных жанров графики,
- умение работать с цветами, понимание сочетаний цветов и оттенков,
- знание основ композиции,
- базовые знания типографики (работа с шрифтом),
- знание основ и правил разработки интерфейсов web-сайтов,
- знание программ и сервисов для работы с графикой, например Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects и др.,
- навыки трехмерного моделирования,
- знание принципов 3D-программирования,
- знание интерактивного дизайна,
- базовые знания маркетинга,
- понимать принципы работы HTML/CSS.
В зависимости от того, где вы собираетесь работать и в какой сфере, требования могут меняться. Например, при работе с печатной продукцией, упаковкой и т.п. необходимо знать свойства различных материалов и как они сочетаются между собой. Может пригодиться умение делать качественные фотографии или снимать видео. При работе в сфере веб-дизайна полезно будет изучить один или несколько популярных языков программирования, например Python, Java, JavaScript, PHP.
Дизайнер должен уметь разрабатывать фирменный стиль, логотип, брендбук; создавать дизайн иконок, графический дизайн и др. Он работает в команде с маркетологом, разработчиками и другими дизайнерами (например, web-дизайнером).
Обучение специальности графический дизайнер
Изучение специальности на дистанционных курсах выгоднее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь с вами будут заниматься коучеры. По окончанию обучения вы сможете применить полученные навыки и больше зарабатывать.