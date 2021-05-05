  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по графическому дизайну

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Графический дизайнер (5 курсов) Skillbox 21 мая
10 972 ₽
6 583 ₽ 		Перейти
Графический дизайнер с нуля до PRO Skillbox 21 мая 8 месяцев
147 085 ₽
102 960 ₽ 		4 290 ₽/мес. Перейти

Курсы графического дизайна

Графический дизайн помогает решить многие проблемы, используя цвета, формы, графику, изображения и др. Невозможно решить проблемы единственным способом, поэтому сфера графического дизайна разделена на несколько основных направлений:

  • Разработка внешнего вида бренда, логотипа компании.
  • Оформление публикаций.
  • Дизайн упаковочных материалов.
  • Motion-дизайн (движение).
  • Оформление окружения – помещений, зданий, презентаций и выставок и т.п.
  • Дизайн иллюстраций.
  • Работа с графикой, которая используется в маркетинге и рекламе.
  • Оформление пользовательских интерфейсов (web-сайтов, программ, сервисов и т.п.).

Как правило, визуальный контент всегда привлекает к себе внимание, поэтому графический дизайн помогает решить многогранную задачу по созданию эффективного и привлекательного внешнего вида продукта.

Освоение специальности на курсах графического дизайна эффективнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь вас научат квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете использовать полученные знания и стать более востребованным специалистом.

Лучшие онлайн-курсы обучения графическому дизайну

На странице представлены лучшие курсы графического дизайна для новичков и специалистов, мечтающих повысить свой уровень знаний. Вы уже заметили, что в этой области постоянно идет развитие. С появлением новых графических редакторов и постоянно меняющихся тенденций необходимо не отставать, чтобы оставаться востребованным специалистом. Поэтому, с ростом отрасли, рекомендуем посещать тематические мероприятия, обмениваться опытом и давать себе больше практики, независимо от того, насколько хорошо вы изучили графический дизайн.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Графический дизайнер Skillbox 21 мая 6 419 ₽/мес. 100 000 ₽ Перейти

Профессия графический дизайнер

Цифровая графика используется повсеместно - на телевидении, в интернете и реальной жизни. Это баннеры, реклама, анимация, типография и т.п. контент. Все это – сфера деятельности графических дизайнеров. Давайте подробнее узнаем, кто такой графический дизайнер, чем он занимается и какие перспективы у профессии в будущем.

Обзор профессии графический дизайнер

Графический дизайнер создает элементы графики, картинки, оформляет сайты и многое другое, используя цвета и оттенки, разнообразные формы, фотографии и т.д. Графический дизайн помогает решить важную задачу - создание эффектного внешнего вида продукции. Уникальный и оригинальный стиль не остается незамеченным.

Специалисту необходимо оставаться востребованным, и для этого он постоянно мониторит современные тенденции и изучает инструменты, программы и платформы, упрощающие его работу. Посещать тренинги, делиться своим опытом, практиковаться – необходимость для каждого дизайнера. Здесь представлены лучшие курсы графического дизайна для новичков и профессионалов, мечтающих поднять свой уровень навыков.

Зарплаты и возможность трудоустройства

По данным сайтов по поиску работы и Хабркарьеры, зарплаты графических дизайнеров начинаются от 20 000 руб. (стажер) и достигают 200 000 руб. и выше. Все зависит от того, куда вы сможете трудоустроиться – традиционно в крупных городах зарплаты выше, однако вы можете работать из любой точки мира. Для этого понадобится лишь компьютер и знания необходимых программ.

Специалисты высокого уровня могут найти работу в крупном агентстве или компании мирового уровня. Для этого нужно постоянно учиться и развиваться.

Обязанности и навыки

Веб-дизайнер должен обладать следующими навыками (которые могут меняться в зависимости от сферы деятельности компании):

  • основы графического дизайна,
  • знание разнообразных жанров графики,
  • умение работать с цветами, понимание сочетаний цветов и оттенков,
  • знание основ композиции,
  • базовые знания типографики (работа с шрифтом),
  • знание основ и правил разработки интерфейсов web-сайтов,
  • знание программ и сервисов для работы с графикой, например Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects и др.,
  • навыки трехмерного моделирования,
  • знание принципов 3D-программирования,
  • знание интерактивного дизайна,
  • базовые знания маркетинга,
  • понимать принципы работы HTML/CSS.

В зависимости от того, где вы собираетесь работать и в какой сфере, требования могут меняться. Например, при работе с печатной продукцией, упаковкой и т.п. необходимо знать свойства различных материалов и как они сочетаются между собой. Может пригодиться умение делать качественные фотографии или снимать видео. При работе в сфере веб-дизайна полезно будет изучить один или несколько популярных языков программирования, например Python, Java, JavaScript, PHP.

Дизайнер должен уметь разрабатывать фирменный стиль, логотип, брендбук; создавать дизайн иконок, графический дизайн и др. Он работает в команде с маркетологом, разработчиками и другими дизайнерами (например, web-дизайнером).

Обучение специальности графический дизайнер

Изучение специальности на дистанционных курсах выгоднее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь с вами будут заниматься коучеры. По окончанию обучения вы сможете применить полученные навыки и больше зарабатывать.