  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по геймдизайну

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Введение в геймдев и геймдизайн Geekbrains 01 апреля 10 уроков 28 800 ₽ Перейти
Введение в профессию геймдизайнера Geekbrains 01 апреля 9 уроков Перейти

Курсы геймдизайна

Роль геймдизайнера состоит в том, чтобы создать увлекательный мир посредством сюжетных поворотов, игровой механики и графического дизайна, и разработать правила, по которым будут жить персонажи. Это творец уникальных игровых миров, такая профессия привлекает многих геймеров, обладающих креативным мышлением. Если вы относитесь к их числу, у вас есть шанс воплотить свои творческие фантазии в реальность.

Изучение профессии на курсах геймдизайна эффективнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь вас научат коучеры. Программы рассчитаны на специалистов любого уровня и подходят для тех, кто решил войти в профессию с нуля.

Узнайте, как игры начинают свой путь от разработки концепции до выпуска, создайте и смоделируйте свою собственную игру. Чтобы узнать больше об инструментах игрового дизайна, изучите, как построена игровая экономика. У вас будет возможность добавить новые проекты в кейс и показать своим потенциальным клиентам.

По завершении учебы вы сможете систематизировать полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.

Лучшие онлайн-курсы обучения геймдизайну

Здесь представлены лучшие курсы геймдизайна для начинающих и специалистов, которые хотят поднять свой уровень умений. По окончанию обучения вы будете обладать следующими умениями:

  • Научитесь создавать и комбинировать игровую механику, чтобы игроку не было скучно.
  • Поймете, как сделать правила игры такими, чтобы они устраивали игроков и были справедливы.
  • Освоите основы движков и платформ, чтобы научиться проверять идеи в них, строить гипотезы и тестить их.
  • Узнаете, как определить ЦА, представить готовый продукт рынку и собрать онлайн-сообщество на продвижения и обсуждения игровых нюансов.

Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Геймдизайнер Skillbox 21 мая 8 месяцев 6 827 ₽/мес. 80 000 ₽ Перейти
Геймдизайнер с нуля до PRO Skillbox 21 мая 5 745 ₽/мес. 80 000 ₽ Перейти

Профессия геймдизайнер

Многие геймеры хотели бы научиться создавать свои собственные миры и наделять жизнью персонажей. Для этого необходимо обладать креативным мышлением, фантазией и усидчивостью. Но самым трудным кажется сам процесс – работа с профессиональными инструментами и возможность трудоустройства, чтобы иметь возможность зарабатывать на своем хобби.

Здесь представлены лучшие курсы геймдизайна для новичков и профессионалов, желающих поднять свой уровень навыков. На них вас научат всему необходимому, вы сразу же сможете пополнить свое портфолио новыми работами. Также есть возможность проработать вместе с коучером резюме, чтобы быстрее найти работу.

Обзор профессии геймдизайнер

Основная цель дизайнера игр заключается в том, чтобы сотворить уникальный мир, используя захватывающие повороты сюжета, игровую механику и графический дизайн, выдумать персонажей, разработать честные правила, которых будут придерживаться игроки. Создавать новые миры – увлекательное занятие для людей с творческим мышлением.

Обязанности и навыки

Итак, чем занимается геймдизайнер:

  • Контролирует путь игры, ее создания и моделирования - от разработки концепции до выпуска на рынок.
  • Выстраивает экономику игры.
  • Создает и комбинирует механику игры.
  • Разрабатывает правила игры, как договорились игроки, справедливые для всех участников.
  • Владеет основами игровых движков, проверяет в них идеи, строит гипотезы, проводит тестирование.
  • Определяет целевую аудиторию для рынка.
  • Ведет онлайн-сообщество для продвижения и обсуждения игры.

Основные навыки:

  • Игровой опыт – обязателен.
  • Знания математического аппарата, аналитики, опыт написания сценариев.
  • Знание ключевых показателей проекта, работа с dashboard.
  • Умение разбираться в метамеханике.
  • Навык постановки ТЗ для технических специалистов, умение работать в команде (программисты, маркетологи).
  • Опыт взаимодействия с другими подразделениями (постановка задач, получение результатов).
  • Хорошее понимание работы игровых движков (Unreal/Unity).
  • Навык монетизации игр.
  • Понимание принципов монетизации.
  • Знание разнообразных жанров игр.
  • Понимание основ теории вероятностей.
  • Знание GIT.
  • Базовые знания программирования.

Список требований различается в зависимости от специализации компании, в которой вы собираетесь работать. Для опытных геймдизайнеров обязательно наличие хорошего портфолио. Если вы претендуете на должность руководителя, требуется опыт в аналогичной должности.

Зарплаты и возможность трудоустройства

По данным сайтов работы, зарплаты геймдизайнеров начинаются от 30 000 руб. Специалист уровня Middle может получать от 60 000 руб. в месяц и выше, руководитель отдела – от 100 000 руб.

Для работы с иностранными заказчиками потребуется хорошее знание языка.

Обучение специальности геймдизайнер

Обучение профессии геймдизайнер на онлайн-курсах намного эффективнее и быстрее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете систематизировать полученные знания и больше зарабатывать в своей области.