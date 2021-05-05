Курсы по геймдизайну
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Введение в геймдев и геймдизайн
|Geekbrains
|01 апреля
|10 уроков
|28 800 ₽
|—
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|Введение в профессию геймдизайнера
|Geekbrains
|01 апреля
|9 уроков
|—
|—
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Курсы геймдизайна
Роль геймдизайнера состоит в том, чтобы создать увлекательный мир посредством сюжетных поворотов, игровой механики и графического дизайна, и разработать правила, по которым будут жить персонажи. Это творец уникальных игровых миров, такая профессия привлекает многих геймеров, обладающих креативным мышлением. Если вы относитесь к их числу, у вас есть шанс воплотить свои творческие фантазии в реальность.
Изучение профессии на курсах геймдизайна эффективнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь вас научат коучеры. Программы рассчитаны на специалистов любого уровня и подходят для тех, кто решил войти в профессию с нуля.
Узнайте, как игры начинают свой путь от разработки концепции до выпуска, создайте и смоделируйте свою собственную игру. Чтобы узнать больше об инструментах игрового дизайна, изучите, как построена игровая экономика. У вас будет возможность добавить новые проекты в кейс и показать своим потенциальным клиентам.
По завершении учебы вы сможете систематизировать полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.
Лучшие онлайн-курсы обучения геймдизайну
Здесь представлены лучшие курсы геймдизайна для начинающих и специалистов, которые хотят поднять свой уровень умений. По окончанию обучения вы будете обладать следующими умениями:
- Научитесь создавать и комбинировать игровую механику, чтобы игроку не было скучно.
- Поймете, как сделать правила игры такими, чтобы они устраивали игроков и были справедливы.
- Освоите основы движков и платформ, чтобы научиться проверять идеи в них, строить гипотезы и тестить их.
- Узнаете, как определить ЦА, представить готовый продукт рынку и собрать онлайн-сообщество на продвижения и обсуждения игровых нюансов.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Геймдизайнер
|Skillbox
|21 мая
|8 месяцев
|—
|6 827 ₽/мес.
|80 000 ₽
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|Геймдизайнер с нуля до PRO
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|5 745 ₽/мес.
|80 000 ₽
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Профессия геймдизайнер
Многие геймеры хотели бы научиться создавать свои собственные миры и наделять жизнью персонажей. Для этого необходимо обладать креативным мышлением, фантазией и усидчивостью. Но самым трудным кажется сам процесс – работа с профессиональными инструментами и возможность трудоустройства, чтобы иметь возможность зарабатывать на своем хобби.
Здесь представлены лучшие курсы геймдизайна для новичков и профессионалов, желающих поднять свой уровень навыков. На них вас научат всему необходимому, вы сразу же сможете пополнить свое портфолио новыми работами. Также есть возможность проработать вместе с коучером резюме, чтобы быстрее найти работу.
Обзор профессии геймдизайнер
Основная цель дизайнера игр заключается в том, чтобы сотворить уникальный мир, используя захватывающие повороты сюжета, игровую механику и графический дизайн, выдумать персонажей, разработать честные правила, которых будут придерживаться игроки. Создавать новые миры – увлекательное занятие для людей с творческим мышлением.
Обязанности и навыки
Итак, чем занимается геймдизайнер:
- Контролирует путь игры, ее создания и моделирования - от разработки концепции до выпуска на рынок.
- Выстраивает экономику игры.
- Создает и комбинирует механику игры.
- Разрабатывает правила игры, как договорились игроки, справедливые для всех участников.
- Владеет основами игровых движков, проверяет в них идеи, строит гипотезы, проводит тестирование.
- Определяет целевую аудиторию для рынка.
- Ведет онлайн-сообщество для продвижения и обсуждения игры.
Основные навыки:
- Игровой опыт – обязателен.
- Знания математического аппарата, аналитики, опыт написания сценариев.
- Знание ключевых показателей проекта, работа с dashboard.
- Умение разбираться в метамеханике.
- Навык постановки ТЗ для технических специалистов, умение работать в команде (программисты, маркетологи).
- Опыт взаимодействия с другими подразделениями (постановка задач, получение результатов).
- Хорошее понимание работы игровых движков (Unreal/Unity).
- Навык монетизации игр.
- Понимание принципов монетизации.
- Знание разнообразных жанров игр.
- Понимание основ теории вероятностей.
- Знание GIT.
- Базовые знания программирования.
Список требований различается в зависимости от специализации компании, в которой вы собираетесь работать. Для опытных геймдизайнеров обязательно наличие хорошего портфолио. Если вы претендуете на должность руководителя, требуется опыт в аналогичной должности.
Зарплаты и возможность трудоустройства
По данным сайтов работы, зарплаты геймдизайнеров начинаются от 30 000 руб. Специалист уровня Middle может получать от 60 000 руб. в месяц и выше, руководитель отдела – от 100 000 руб.
Для работы с иностранными заказчиками потребуется хорошее знание языка.
Обучение специальности геймдизайнер
Обучение профессии геймдизайнер на онлайн-курсах намного эффективнее и быстрее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете систематизировать полученные знания и больше зарабатывать в своей области.