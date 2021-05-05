Курсы геймдизайна

Роль геймдизайнера состоит в том, чтобы создать увлекательный мир посредством сюжетных поворотов, игровой механики и графического дизайна, и разработать правила, по которым будут жить персонажи. Это творец уникальных игровых миров, такая профессия привлекает многих геймеров, обладающих креативным мышлением. Если вы относитесь к их числу, у вас есть шанс воплотить свои творческие фантазии в реальность.

Изучение профессии на курсах геймдизайна эффективнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь вас научат коучеры. Программы рассчитаны на специалистов любого уровня и подходят для тех, кто решил войти в профессию с нуля.

Узнайте, как игры начинают свой путь от разработки концепции до выпуска, создайте и смоделируйте свою собственную игру. Чтобы узнать больше об инструментах игрового дизайна, изучите, как построена игровая экономика. У вас будет возможность добавить новые проекты в кейс и показать своим потенциальным клиентам.

По завершении учебы вы сможете систематизировать полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.

Лучшие онлайн-курсы обучения геймдизайну

Здесь представлены лучшие курсы геймдизайна для начинающих и специалистов, которые хотят поднять свой уровень умений. По окончанию обучения вы будете обладать следующими умениями: