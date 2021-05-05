Курсы по Figma
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Figma с нуля до PRO
|Skillbox
|21 мая
|8 недель
|
39 041 ₽27 329 ₽
|2 277 ₽/мес.
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|Figma с нуля до PRO
|Skillbox
|21 мая
|8 недель
|
39 041 ₽27 329 ₽
|2 277 ₽/мес.
|Перейти
Курсы Figma
Фигма часто используется веб-дизайнерами, менеджерами и SEO-специалистами для создания прототипа будущего сайта. Этот инструмент пришелся по душе web- и UX – дизайнерам во всем мире, благодаря простоте и скорости работы. С его помощью вы можете быстро делать интерактивные шаблоны для сайтов, онлайн-сервисов и приложений для десктопов и мобильных. И еще, немаловажное преимущество Фигмы - один шаблон может редактироваться несколькими людьми одновременно — это идеальный набор инструментов для коллектива веб-студии.
Программа проста в использовании, однако если вы профессионально занимаетесь дизайном web-сайтов, возникает необходимость лучше в ней разобраться. Сделать это проще и быстрее всего на курсах.
Здесь вы изучите Figma на профессиональном уровне. Узнайте, как создавать интерактивные прототипы, переносить шаблоны и сумеете сэкономить время на повседневных задачах.
Изучайте Figma с нуля с профессиональными преподавателями. Узнайте, как быстро использовать сочетания клавиш. Добавьте дополнительный навык в свое резюме, которое работодатели оценят по достоинству. Узнайте, как создать набор пользовательского интерфейса, чтобы увеличить скорость работы и освободить время для творчества. На курсах вы хорошо поймете интерфейс и настройки.
Изучение программы Figma дистанционно намного быстрее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По завершении обучения вы сможете применить полученные умения и больше зарабатывать.
Лучшие онлайн-курсы Figma
При устройстве на работу в студию web-дизайна, стажерам и начинающим специалистам нужны следующие знания:
- Профессиональная работа с Фигма.
- Подготовка адаптивных макетов.
- Добавление интерактивных прототипов.
- Знание компонентов кода и библиотек стилей.
- Умение работать над проектом в команде.
Всему этому можно научиться дистанционно, работаю в удобном для вас режиме. На сайте представлены лучшие курсы Figma для начинающих и специалистов, желающих повысить свой уровень знаний.