Курсы Figma

Фигма часто используется веб-дизайнерами, менеджерами и SEO-специалистами для создания прототипа будущего сайта. Этот инструмент пришелся по душе web- и UX – дизайнерам во всем мире, благодаря простоте и скорости работы. С его помощью вы можете быстро делать интерактивные шаблоны для сайтов, онлайн-сервисов и приложений для десктопов и мобильных. И еще, немаловажное преимущество Фигмы - один шаблон может редактироваться несколькими людьми одновременно — это идеальный набор инструментов для коллектива веб-студии.

Программа проста в использовании, однако если вы профессионально занимаетесь дизайном web-сайтов, возникает необходимость лучше в ней разобраться. Сделать это проще и быстрее всего на курсах.

Здесь вы изучите Figma на профессиональном уровне. Узнайте, как создавать интерактивные прототипы, переносить шаблоны и сумеете сэкономить время на повседневных задачах.

Изучайте Figma с нуля с профессиональными преподавателями. Узнайте, как быстро использовать сочетания клавиш. Добавьте дополнительный навык в свое резюме, которое работодатели оценят по достоинству. Узнайте, как создать набор пользовательского интерфейса, чтобы увеличить скорость работы и освободить время для творчества. На курсах вы хорошо поймете интерфейс и настройки.

Изучение программы Figma дистанционно намного быстрее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По завершении обучения вы сможете применить полученные умения и больше зарабатывать.

Лучшие онлайн-курсы Figma

При устройстве на работу в студию web-дизайна, стажерам и начинающим специалистам нужны следующие знания:

Профессиональная работа с Фигма.

Подготовка адаптивных макетов.

Добавление интерактивных прототипов.

Знание компонентов кода и библиотек стилей.

Умение работать над проектом в команде.

Всему этому можно научиться дистанционно, работаю в удобном для вас режиме. На сайте представлены лучшие курсы Figma для начинающих и специалистов, желающих повысить свой уровень знаний.