Курсы отрисовки иллюстраций

Иллюстраторы способны создавать уникальные произведения искусства, которые могут быть любого типа, от изобразительного до иллюстраций книг. Графика и иллюстрации - по сути разные направления, но они довольно часто объединяются для достижения одной и той же цели.

Иллюстраторы могут работать в следующих направлениях:

разработка дизайна одежды;

отрисовка изображений для стоковых сайтов;

рисунки для книг, журналов и другой печатной продукции;

создание презентаций;

работа с инфографикой;

web-дизайн и приложения для десктопов и мобильных устройств;

motion-дизайн.

Бывает и так, что графический дизайнер применяет сочетание медиафайлов и различных техник. Тогда он готовит ТЗ для иллюстратора, чтобы получить подходящий элемент, который потом использует в своей композиции.

При этом графический дизайнер, обладающий навыками иллюстратора, будет более востребован, чем специалист узкого профиля. Поэтому, изучив инструменты и приложения для отрисовки, графический дизайнер может получить большое преимущество.

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Лучшие онлайн-курсы обучения отрисовке иллюстраций

В настоящее время почти во всех проектах графического дизайна используются оригинальные иллюстрации, уникальный контент высоко ценится. В то же время в этих областях наиболее полезные коммерческие проекты пытаются выделиться на фоне конкурентов. Пользователь заметит уникальность в дизайне бренда, логотипе или упаковке, и это увеличит вовлеченность.

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