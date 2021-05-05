  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по цифровой иллюстрации

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Иллюстрация на iPad Skillbox 21 мая 3 месяца
44 735 ₽
31 315 ₽ 		2 610 ₽/мес. Перейти
Книжная иллюстрация Skillbox 21 мая 8 недель
38 985 ₽
27 290 ₽ 		2 274 ₽/мес. Перейти
Коммерческая иллюстрация с нуля до PRO Skillbox 21 мая 5 месяцев
97 635 ₽
68 345 ₽ 		5 695 ₽/мес. Перейти
Персонажная иллюстрация Skillbox 21 мая 3 месяца
45 885 ₽
32 120 ₽ 		2 677 ₽/мес. Перейти
Рекламная иллюстрация Skillbox 21 мая 2 месяца
48 185 ₽
33 730 ₽ 		2 811 ₽/мес. Перейти

Курсы отрисовки иллюстраций

Иллюстраторы способны создавать уникальные произведения искусства, которые могут быть любого типа, от изобразительного до иллюстраций книг. Графика и иллюстрации - по сути разные направления, но они довольно часто объединяются для достижения одной и той же цели.

Иллюстраторы могут работать в следующих направлениях:

  • разработка дизайна одежды;
  • отрисовка изображений для стоковых сайтов;
  • рисунки для книг, журналов и другой печатной продукции;
  • создание презентаций;
  • работа с инфографикой;
  • web-дизайн и приложения для десктопов и мобильных устройств;
  • motion-дизайн.

Бывает и так, что графический дизайнер применяет сочетание медиафайлов и различных техник. Тогда он готовит ТЗ для иллюстратора, чтобы получить подходящий элемент, который потом использует в своей композиции.

При этом графический дизайнер, обладающий навыками иллюстратора, будет более востребован, чем специалист узкого профиля. Поэтому, изучив инструменты и приложения для отрисовки, графический дизайнер может получить большое преимущество.

Обучение профессии на онлайн-курсах отрисовки иллюстраций быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь вас научат профессионалы. По завершении обучения вы сможете применить полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области.

Лучшие онлайн-курсы обучения отрисовке иллюстраций

В настоящее время почти во всех проектах графического дизайна используются оригинальные иллюстрации, уникальный контент высоко ценится. В то же время в этих областях наиболее полезные коммерческие проекты пытаются выделиться на фоне конкурентов. Пользователь заметит уникальность в дизайне бренда, логотипе или упаковке, и это увеличит вовлеченность.

На сайте вы найдете лучшие курсы отрисовки иллюстраций для начинающих и профессионалов, мечтающих повысить свой уровень знаний.