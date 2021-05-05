Курсы по цифровой иллюстрации
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Иллюстрация на iPad
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
44 735 ₽31 315 ₽
|2 610 ₽/мес.
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|Книжная иллюстрация
|Skillbox
|21 мая
|8 недель
|
38 985 ₽27 290 ₽
|2 274 ₽/мес.
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|Коммерческая иллюстрация с нуля до PRO
|Skillbox
|21 мая
|5 месяцев
|
97 635 ₽68 345 ₽
|5 695 ₽/мес.
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|Персонажная иллюстрация
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
45 885 ₽32 120 ₽
|2 677 ₽/мес.
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|Рекламная иллюстрация
|Skillbox
|21 мая
|2 месяца
|
48 185 ₽33 730 ₽
|2 811 ₽/мес.
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Курсы отрисовки иллюстраций
Иллюстраторы способны создавать уникальные произведения искусства, которые могут быть любого типа, от изобразительного до иллюстраций книг. Графика и иллюстрации - по сути разные направления, но они довольно часто объединяются для достижения одной и той же цели.
Иллюстраторы могут работать в следующих направлениях:
- разработка дизайна одежды;
- отрисовка изображений для стоковых сайтов;
- рисунки для книг, журналов и другой печатной продукции;
- создание презентаций;
- работа с инфографикой;
- web-дизайн и приложения для десктопов и мобильных устройств;
- motion-дизайн.
Бывает и так, что графический дизайнер применяет сочетание медиафайлов и различных техник. Тогда он готовит ТЗ для иллюстратора, чтобы получить подходящий элемент, который потом использует в своей композиции.
При этом графический дизайнер, обладающий навыками иллюстратора, будет более востребован, чем специалист узкого профиля. Поэтому, изучив инструменты и приложения для отрисовки, графический дизайнер может получить большое преимущество.
Обучение профессии на онлайн-курсах отрисовки иллюстраций быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь вас научат профессионалы. По завершении обучения вы сможете применить полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области.
Лучшие онлайн-курсы обучения отрисовке иллюстраций
В настоящее время почти во всех проектах графического дизайна используются оригинальные иллюстрации, уникальный контент высоко ценится. В то же время в этих областях наиболее полезные коммерческие проекты пытаются выделиться на фоне конкурентов. Пользователь заметит уникальность в дизайне бренда, логотипе или упаковке, и это увеличит вовлеченность.
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