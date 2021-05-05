Курсы Adobe After Effects

Эта программа - мощный инструмент для отрисовки анимированной графики, движений, эффектов и изображений. Она полезна для дизайнеров, поскольку позволяет быстро создавать впечатляющие макеты для просмотра. Популярна среди креативных специалистов, как правило это motion-дизайнеры и люди, работающие в кинопроизводстве. В связи с тем, что видео и анимация ставится все более популярными, каждому дизайнеру нужно иметь представление о том, как работать с Adobe After Effects.

Для UI-дизайнера утилита интересна в первую очередь возможностью анимировать свои работы, но у нее довольно много способов применения. О них вы можете узнать на профессиональных курсах.

Вы сможете поработать с анимацией, изучите ресурсы After Effects на профессиональном уровне и составите портфолио первых проектов. Это великолепная возможность расширить свои дизайнерские навыки.

Обучение Adobe After Effects на дистанционных курсах результативнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете систематизировать полученные умения и больше зарабатывать.

Лучшие онлайн-курсы обучения Adobe After Effects

Здесь представлены лучшие курсы Adobe After Effects для начинающих и профессионалов, желающих повысить свой уровень навыков. На тренингах вы ознакомитесь с интерфейсом и основными функциями программы. Если вы новичок в дизайне, то можете начать карьеру в качестве стажера в студии или на фрилансе, приминая заказы из любой точки мира.

Для профессионалов также есть подходящие программы обучения - Вы можете освоить навыки отрисовки интерфейсов оболочки и двойной экспозиции, научиться стилизовать видеоролики. Выйдете на новый профессиональный уровень, сможете работать с крупнобюджетными проектами. Научитесь создавать отличные анимационные и видеоэффекты, пополните портфолио навыками motion-design.