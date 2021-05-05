Курсы по 3D-моделированию
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|3D-моделирование в ZBrush с нуля
|Skillbox
|21 мая
|2 месяца
|
38 985 ₽27 290 ₽
|2 274 ₽/мес.
|Перейти
|3D-моделирование для начинающих
|Skillbox
|21 мая
|4 месяца
|
78 153 ₽54 707 ₽
|4 559 ₽/мес.
|Перейти
|3D-моделирование украшений в Rhinoceros
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
71 185 ₽49 830 ₽
|4 152 ₽/мес.
|Перейти
Курсы 3D-моделирования
Метод рендеринга 3D-моделей в режиме реального времени стал набирать популярность в основном из-за компьютерных игр. Сейчас это виртуальная и дополненная реальность, визуализация дизайна интерьера и дизайн движений в кино, мультипликации, трехмерной печати, сферах рекламы и маркетинга.
Изучение профессии на курсах 3D-моделирования результативнее, чем самостоятельное получение знаний. В онлайн-школе с вами будут заниматься коучеры. По окончанию курса вы сможете использовать полученные знания и стать более востребованным специалистом.
Если вы хотите научиться с нуля – добро пожаловать! На курсах вы освоите 3D-графику, научитесь моделировать объекты, «оживлять» персонажей, делать оружие и локации, а также сможете начать карьеру в 3D-мире в качестве стажера или ученика. Если вы начинающий специалист, то добавите к своему опыту в создании 3D-моделей навыки рисования и дизайна, изучите популярные программы и получите возможность вырасти до уровня Middle и выше.
Лучшие онлайн-курсы обучения 3D-моделированию
На странице представлены лучшие курсы 3D-моделирования для новичков и профессионалов, желающих поднять свой уровень знаний. Если у вас уже есть опыт, дополнительное обучение никогда не будет лишним, тем более в этой сфере.
На продвинутом курсе вы отточите профессиональные навыки создания сред и текстур. Вы сможете анимировать модели и группы, изучите создание всего процесса разработки 3D-графики. Научитесь рисовать анимированные трехмерные сцены, создавать сложные модели для фильмов и игр, костюмы персонажей. В результате вы расширите круг своих профессиональных навыков и сможете подать заявку на получение статуса универсального художника трехмерной графики.