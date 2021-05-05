Курсы 3D-max

3D-визуализаторы пользуются спросом на рынке труда. Архитекторы, дизайнеры, производители оборудования, мебели часто нуждаются в помощи профессионалов.

На курсах вы узнаете, как создавать качественные трехмерные визуализации интерьера и богато украшенного декора. Увидите, как достигнуть реалистичности изображения, используя текстуры, свет и тени. Вы сможете создать портфолио с первыми примерами работ, привлечь клиентов на фрилансе, устроиться в штат студии дизайна.

На тренингах вас научат моделировать объекты. Вы поймете, как рисовать несложные модели. Вас ждет работа с разнообразным материалом и светом. Вы научитесь подбирать освещение, при котором объекты выглядят наиболее выгодно.

Вы сможете качественно обрабатывайте фотографии. Изучите быструю постпродакшн-обработку в Фотошопе. Сэкономите время на рендеринге и поймете, как быстро изменить интерьер или оттенок мебели во время встречи с клиентом.

Изучение 3D-max на курсах в онлайн-школах результативнее, чем самостоятельное повышение квалификации. В онлайн-школе с вами будут заниматься профессионалы. По завершении обучения вы сможете применить полученные умения и больше зарабатывать.

Лучшие онлайн-курсы обучения 3D-max

На странице представлены лучшие курсы 3D-max для новичков и специалистов, желающих повысить свой уровень умений. После окончания тренингов у вас на руках будет портфолио, и вы поймете, как эффективно представить его заказчику. Вы разовьете навыки общения с клиентами и сумеете преподнести свои услуги эффектно.

Это то, чему люди учатся годами методом проб и ошибок. Обучение на курсах в среднем занимает полгода. К тому же там вам помогут трудоустроиться и поделятся советами, которые реально пригодятся на практике. Ознакомьтесь с ценами, и выберите программу, которая придется по душе и впишется в график.