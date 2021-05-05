Курсы по 3D MAX
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Визуализация в 3ds Max и V-Ray
|Skillbox
|21 мая
|5 месяцев
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48 185 ₽33 730 ₽
|2 811 ₽/мес.
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|Основы визуализации интерьеров в 3ds Max
|Skillbox
|21 мая
|2 месяца
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38 985 ₽27 290 ₽
|2 274 ₽/мес.
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|Основы визуализации интерьеров в 3ds Max
|Skillbox
|21 мая
|2 месяца
|
38 985 ₽27 290 ₽
|2 274 ₽/мес.
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Курсы 3D-max
3D-визуализаторы пользуются спросом на рынке труда. Архитекторы, дизайнеры, производители оборудования, мебели часто нуждаются в помощи профессионалов.
На курсах вы узнаете, как создавать качественные трехмерные визуализации интерьера и богато украшенного декора. Увидите, как достигнуть реалистичности изображения, используя текстуры, свет и тени. Вы сможете создать портфолио с первыми примерами работ, привлечь клиентов на фрилансе, устроиться в штат студии дизайна.
На тренингах вас научат моделировать объекты. Вы поймете, как рисовать несложные модели. Вас ждет работа с разнообразным материалом и светом. Вы научитесь подбирать освещение, при котором объекты выглядят наиболее выгодно.
Вы сможете качественно обрабатывайте фотографии. Изучите быструю постпродакшн-обработку в Фотошопе. Сэкономите время на рендеринге и поймете, как быстро изменить интерьер или оттенок мебели во время встречи с клиентом.
Изучение 3D-max на курсах в онлайн-школах результативнее, чем самостоятельное повышение квалификации. В онлайн-школе с вами будут заниматься профессионалы. По завершении обучения вы сможете применить полученные умения и больше зарабатывать.
Лучшие онлайн-курсы обучения 3D-max
На странице представлены лучшие курсы 3D-max для новичков и специалистов, желающих повысить свой уровень умений. После окончания тренингов у вас на руках будет портфолио, и вы поймете, как эффективно представить его заказчику. Вы разовьете навыки общения с клиентами и сумеете преподнести свои услуги эффектно.
Это то, чему люди учатся годами методом проб и ошибок. Обучение на курсах в среднем занимает полгода. К тому же там вам помогут трудоустроиться и поделятся советами, которые реально пригодятся на практике. Ознакомьтесь с ценами, и выберите программу, которая придется по душе и впишется в график.