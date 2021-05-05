  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по 3D-анимации

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
3D-аниматор с нуля до PRO Skillbox 21 мая 3 месяца
8 128 ₽
5 689 ₽ 		Перейти

Курсы 3D-анимации

Трехмерная анимация используется повсеместно – игры, кино, видеоролики и т.п. Поскольку направление уверенно развивается, для специалиста открываются широкие перспективы на будущее.

В обязанности 3D-аниматора входит:

  • регулировка света и тени для моделей,
  • создание шаблонов в профессиональных программах,
  • отрисовка текстуры, формы и цветового узора,
  • максимально реалистично передать анатомию персонажей,
  • анимация объектов и персонажей, в том числе и процедурная,
  • отрисовка стилизованных текстур.

Освоение специальности на курсах 3D-анимации быстрее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься профессионалы. С ними вы:

  • Изучите 3D-графику, обучитесь моделировать трехмерные объекты, рисовать оружие и локации. Этого достаточно, чтобы претендовать на должность стажера или ученика.
  • Приобретете опыт создания 3D-моделей и анимации, научитесь использовать профессиональные программы и инструменты.
  • Улучшите свои навыки в трехмерном моделировании, создании сред и текстур.

По окончанию обучения вы сможете использовать полученные навыки и стать более востребованным специалистом.

Лучшие онлайн-курсы обучения 3D-анимации

Здесь вы найдете лучшие курсы 3D-анимации для начинающих и профессионалов, которые хотят поднять свой уровень умений. Кроме того, многие школы оказывают помощь ученикам в трудоустройстве. Вы получите индивидуальный карьерный план, который поможет в подготовке резюме и портфолио. Исходя из ваших пожеланий, вам помогут найти подходящие места, подготовят к собеседованию и дадут полезные рекомендации.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
3D-аниматор Skillbox 21 мая 12 месяцев 6 827 ₽/мес. Перейти

Профессия 3D-аниматор

3D-анимация используется везде – видеоигры, кинематограф, видеоролики и т.д. Аниматор «оживляет» персонажей мультфильмов и анимационных роликов, используя современные инструменты трехмерной графики. Поскольку направление постоянно развивается, перед художником открываются широкие перспективы на будущее.

Высокий спрос на российском рынке труда в этом направлении развивается быстрыми темпами. Почти 10 лет назад появились первые трехмерные мультфильмы, и сейчас в стране уже существует множество проектов, которые могут конкурировать с зарубежными. Вы можете легко найти работу, потому что сейчас на рынке есть нехватка таких специалистов. Кроме того, аниматоры пользуются большим спросом в Европе и США.

В статье мы расскажем о том, кто такой 3D-аниматор, что он должен уметь и сколько может заработать. Также здесь представлены лучшие курсы трехмерной анимации для начинающих и профессионалов, желающих поднять свой уровень знаний.

Обзор профессии 3D-аниматор

Используя трехмерную графику, можно моделировать объемные объекты, отрисовывать в игре предметы, окружение, текстуры и локации. В своей работе 3D-аниматор пользуется графическими программами и инструментами, которые необходимо изучить на профессиональном уровне.

Обязанности и навыки

Что делает аниматор:

  • выполняет регулировку света и тени,
  • создает шаблоны,
  • рисует текстуры, цвета и формы,
  • прорисовывает фигуры персонажей с анатомической точностью,
  • анимацию объектов и персонажей - людей, животных, жидкостей, природы,
  • работает со спецэффектами,
  • экспортирует анимации в движок,
  • создает концепт-арт,
  • выполняет настройки для каркаса, обшивки материала,
  • выполняет рендеринг стилизованных текстур.

Обязанности могут различаться в зависимости от занимаемой должности и места работы.

Какими навыками и качествами должен владеть специалист:

  • развитое пространственное мышление;
  • отличное знание принципов движения и динамики;
  • высокая наблюдательность;
  • хороший вкус и понимание стиля;
  • умение общаться с разработчиками на одном языке.

Приветствуется высшее художественное образование, наличие портфолио и отличное знание английского языка.

Какие программы и инструменты необходимо освоить:

  • 3d Studio Max,
  • Maya,
  • Cinema 4D,
  • LightWave,
  • Softimage XSI,
  • Blender,
  • Modo,
  • Houdini,
  • VFX,
  • ZBrush,
  • Mudbox,
  • 3D-Coat,
  • Rhinoceros,
  • Adobe After Effects,
  • NUKE.

Зарплаты и возможность трудоустройства

По статистике сайта ХабрКарьера за 2021 год, зарплаты составили от 40 000 руб. до 210 000 руб.:

  • Intern (Стажер) – от 40 000 до 61 000 руб.
  • Junior (Начинающий) – от 61 000 до 97 000 руб.
  • Middle (Средний уровень) – от 97 000 до 121 000 руб.
  • Senior (Высокий уровень) – от 121 000 до 157 000 руб.
  • Team lead (Руководитель отдела) – от 157 000 до 210 000 руб.

Искать работу можно в сфере кино и мультипликации либо в области геймдизайна. Как правило, работа удаленная, но надо находиться в офисе, если над проектом работает команда и требуется согласование деталей.

Обучение специальности 3D-аниматор

Обучение специальности 3D-аниматор на дистанционных курсах гораздо увлекательнее и выгоднее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении учебы вы сможете систематизировать полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области.