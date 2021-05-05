Курсы по 3D-анимации
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|3D-аниматор с нуля до PRO
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|—
|
8 128 ₽5 689 ₽
|Перейти
Курсы 3D-анимации
Трехмерная анимация используется повсеместно – игры, кино, видеоролики и т.п. Поскольку направление уверенно развивается, для специалиста открываются широкие перспективы на будущее.
В обязанности 3D-аниматора входит:
- регулировка света и тени для моделей,
- создание шаблонов в профессиональных программах,
- отрисовка текстуры, формы и цветового узора,
- максимально реалистично передать анатомию персонажей,
- анимация объектов и персонажей, в том числе и процедурная,
- отрисовка стилизованных текстур.
Освоение специальности на курсах 3D-анимации быстрее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься профессионалы. С ними вы:
- Изучите 3D-графику, обучитесь моделировать трехмерные объекты, рисовать оружие и локации. Этого достаточно, чтобы претендовать на должность стажера или ученика.
- Приобретете опыт создания 3D-моделей и анимации, научитесь использовать профессиональные программы и инструменты.
- Улучшите свои навыки в трехмерном моделировании, создании сред и текстур.
По окончанию обучения вы сможете использовать полученные навыки и стать более востребованным специалистом.
Лучшие онлайн-курсы обучения 3D-анимации
Здесь вы найдете лучшие курсы 3D-анимации для начинающих и профессионалов, которые хотят поднять свой уровень умений. Кроме того, многие школы оказывают помощь ученикам в трудоустройстве. Вы получите индивидуальный карьерный план, который поможет в подготовке резюме и портфолио. Исходя из ваших пожеланий, вам помогут найти подходящие места, подготовят к собеседованию и дадут полезные рекомендации.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|3D-аниматор
|Skillbox
|21 мая
|12 месяцев
|—
|6 827 ₽/мес.
|—
|Перейти
Профессия 3D-аниматор
3D-анимация используется везде – видеоигры, кинематограф, видеоролики и т.д. Аниматор «оживляет» персонажей мультфильмов и анимационных роликов, используя современные инструменты трехмерной графики. Поскольку направление постоянно развивается, перед художником открываются широкие перспективы на будущее.
Высокий спрос на российском рынке труда в этом направлении развивается быстрыми темпами. Почти 10 лет назад появились первые трехмерные мультфильмы, и сейчас в стране уже существует множество проектов, которые могут конкурировать с зарубежными. Вы можете легко найти работу, потому что сейчас на рынке есть нехватка таких специалистов. Кроме того, аниматоры пользуются большим спросом в Европе и США.
В статье мы расскажем о том, кто такой 3D-аниматор, что он должен уметь и сколько может заработать. Также здесь представлены лучшие курсы трехмерной анимации для начинающих и профессионалов, желающих поднять свой уровень знаний.
Обзор профессии 3D-аниматор
Используя трехмерную графику, можно моделировать объемные объекты, отрисовывать в игре предметы, окружение, текстуры и локации. В своей работе 3D-аниматор пользуется графическими программами и инструментами, которые необходимо изучить на профессиональном уровне.
Обязанности и навыки
Что делает аниматор:
- выполняет регулировку света и тени,
- создает шаблоны,
- рисует текстуры, цвета и формы,
- прорисовывает фигуры персонажей с анатомической точностью,
- анимацию объектов и персонажей - людей, животных, жидкостей, природы,
- работает со спецэффектами,
- экспортирует анимации в движок,
- создает концепт-арт,
- выполняет настройки для каркаса, обшивки материала,
- выполняет рендеринг стилизованных текстур.
Обязанности могут различаться в зависимости от занимаемой должности и места работы.
Какими навыками и качествами должен владеть специалист:
- развитое пространственное мышление;
- отличное знание принципов движения и динамики;
- высокая наблюдательность;
- хороший вкус и понимание стиля;
- умение общаться с разработчиками на одном языке.
Приветствуется высшее художественное образование, наличие портфолио и отличное знание английского языка.
Какие программы и инструменты необходимо освоить:
- 3d Studio Max,
- Maya,
- Cinema 4D,
- LightWave,
- Softimage XSI,
- Blender,
- Modo,
- Houdini,
- VFX,
- ZBrush,
- Mudbox,
- 3D-Coat,
- Rhinoceros,
- Adobe After Effects,
- NUKE.
Зарплаты и возможность трудоустройства
По статистике сайта ХабрКарьера за 2021 год, зарплаты составили от 40 000 руб. до 210 000 руб.:
- Intern (Стажер) – от 40 000 до 61 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 61 000 до 97 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 97 000 до 121 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 121 000 до 157 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 157 000 до 210 000 руб.
Искать работу можно в сфере кино и мультипликации либо в области геймдизайна. Как правило, работа удаленная, но надо находиться в офисе, если над проектом работает команда и требуется согласование деталей.
Обучение специальности 3D-аниматор
Обучение специальности 3D-аниматор на дистанционных курсах гораздо увлекательнее и выгоднее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении учебы вы сможете систематизировать полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области.