Профессия 3D-аниматор

3D-анимация используется везде – видеоигры, кинематограф, видеоролики и т.д. Аниматор «оживляет» персонажей мультфильмов и анимационных роликов, используя современные инструменты трехмерной графики. Поскольку направление постоянно развивается, перед художником открываются широкие перспективы на будущее.

Высокий спрос на российском рынке труда в этом направлении развивается быстрыми темпами. Почти 10 лет назад появились первые трехмерные мультфильмы, и сейчас в стране уже существует множество проектов, которые могут конкурировать с зарубежными. Вы можете легко найти работу, потому что сейчас на рынке есть нехватка таких специалистов. Кроме того, аниматоры пользуются большим спросом в Европе и США.

В статье мы расскажем о том, кто такой 3D-аниматор, что он должен уметь и сколько может заработать. Также здесь представлены лучшие курсы трехмерной анимации для начинающих и профессионалов, желающих поднять свой уровень знаний.

Обзор профессии 3D-аниматор

Используя трехмерную графику, можно моделировать объемные объекты, отрисовывать в игре предметы, окружение, текстуры и локации. В своей работе 3D-аниматор пользуется графическими программами и инструментами, которые необходимо изучить на профессиональном уровне.

Обязанности и навыки

Что делает аниматор:

выполняет регулировку света и тени,

создает шаблоны,

рисует текстуры, цвета и формы,

прорисовывает фигуры персонажей с анатомической точностью,

анимацию объектов и персонажей - людей, животных, жидкостей, природы,

работает со спецэффектами,

экспортирует анимации в движок,

создает концепт-арт,

выполняет настройки для каркаса, обшивки материала,

выполняет рендеринг стилизованных текстур.

Обязанности могут различаться в зависимости от занимаемой должности и места работы.

Какими навыками и качествами должен владеть специалист:

развитое пространственное мышление;

отличное знание принципов движения и динамики;

высокая наблюдательность;

хороший вкус и понимание стиля;

умение общаться с разработчиками на одном языке.

Приветствуется высшее художественное образование, наличие портфолио и отличное знание английского языка.

Какие программы и инструменты необходимо освоить:

3d Studio Max,

Maya,

Cinema 4D,

LightWave,

Softimage XSI,

Blender,

Modo,

Houdini,

VFX,

ZBrush,

Mudbox,

3D-Coat,

Rhinoceros,

Adobe After Effects,

NUKE.

Зарплаты и возможность трудоустройства

По статистике сайта ХабрКарьера за 2021 год, зарплаты составили от 40 000 руб. до 210 000 руб.:

Intern (Стажер) – от 40 000 до 61 000 руб.

Junior (Начинающий) – от 61 000 до 97 000 руб.

Middle (Средний уровень) – от 97 000 до 121 000 руб.

Senior (Высокий уровень) – от 121 000 до 157 000 руб.

Team lead (Руководитель отдела) – от 157 000 до 210 000 руб.

Искать работу можно в сфере кино и мультипликации либо в области геймдизайна. Как правило, работа удаленная, но надо находиться в офисе, если над проектом работает команда и требуется согласование деталей.

Обучение специальности 3D-аниматор

Обучение специальности 3D-аниматор на дистанционных курсах гораздо увлекательнее и выгоднее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении учебы вы сможете систематизировать полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области.