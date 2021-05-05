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Обновлено: 18 мая 2022
Онлайн-курсы в категории "Дизайн"
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3D-анимация
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Популярные категории
Adobe Photoshop
Figma
Web-дизайн
Отрисовка иллюстраций
Motion-дизайн
Показано 10 из 76 курсов
Профессия
3D-анимация
3D-аниматор
Стоимость: —
Рассрочка: 6 827 ₽/мес.
Курс
3D-анимация
3D-аниматор с нуля до PRO
Стоимость: —
Рассрочка: 5 689 ₽/мес.
Курс
3D-моделирование
3D-моделирование в ZBrush с нуля
Стоимость: 27 290 ₽
Рассрочка: 2 274 ₽/мес.
Курс
3D-моделирование
3D-моделирование для начинающих
Стоимость: 54 707 ₽
Рассрочка: 4 559 ₽/мес.
Курс
3D-моделирование
3D-моделирование украшений в Rhinoceros
Стоимость: 49 830 ₽
Рассрочка: 4 152 ₽/мес.
Курс
Adobe Illustrator
Adobe Illustrator для fashion-дизайнера
Стоимость: 27 290 ₽
Рассрочка: 2 274 ₽/мес.
Курс
Adobe Illustrator
Adobe Illustrator для иллюстрации
Стоимость: 32 120 ₽
Рассрочка: 2 677 ₽/мес.
Курс
Adobe Illustrator
Adobe Illustrator с нуля
Стоимость: 22 460 ₽
Рассрочка: 1 872 ₽/мес.
Курс
Adobe After Effects
After Effects с нуля до PRO
Стоимость: 33 730 ₽
Рассрочка: 2 811 ₽/мес.
Курс
AutoCAD
AutoCAD с нуля до PRO
Стоимость: 22 460 ₽
Рассрочка: 1 872 ₽/мес.
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