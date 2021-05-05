  • Обновлено: 18 мая 2022

Онлайн-курсы в категории "Дизайн"

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Показано 10 из 76 курсов
3D-аниматор - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

3D-аниматор

  • Стоимость: —
  • Рассрочка: 6 827 ₽/мес.
3D-аниматор с нуля до PRO - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

3D-аниматор с нуля до PRO

  • Стоимость: —
  • Рассрочка: 5 689 ₽/мес.
3D-моделирование в ZBrush с нуля - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

3D-моделирование в ZBrush с нуля

  • Стоимость: 27 290 ₽
  • Рассрочка: 2 274 ₽/мес.
3D-моделирование для начинающих - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

3D-моделирование для начинающих

  • Стоимость: 54 707 ₽
  • Рассрочка: 4 559 ₽/мес.
3D-моделирование украшений в Rhinoceros - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

3D-моделирование украшений в Rhinoceros

  • Стоимость: 49 830 ₽
  • Рассрочка: 4 152 ₽/мес.
Adobe Illustrator для fashion-дизайнера - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Adobe Illustrator для fashion-дизайнера

  • Стоимость: 27 290 ₽
  • Рассрочка: 2 274 ₽/мес.
Adobe Illustrator для иллюстрации - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Adobe Illustrator для иллюстрации

  • Стоимость: 32 120 ₽
  • Рассрочка: 2 677 ₽/мес.
Adobe Illustrator с нуля - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Adobe Illustrator с нуля

  • Стоимость: 22 460 ₽
  • Рассрочка: 1 872 ₽/мес.
After Effects с нуля до PRO - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

After Effects с нуля до PRO

  • Стоимость: 33 730 ₽
  • Рассрочка: 2 811 ₽/мес.
AutoCAD с нуля до PRO - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

AutoCAD с нуля до PRO

  • Стоимость: 22 460 ₽
  • Рассрочка: 1 872 ₽/мес.