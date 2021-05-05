Курсы сторителлинга

Сторителлинг – дословно «рассказывание историй», очень поможет тем, кто работает с контентом или аудиторией. Текст, сценарий, речь или рекламная кампания превращается в увлекательную историю. Такой способ подачи информации востребован в СМИ, сфере дизайна, маркетинга, рекламы.

Искусство рассказывать истории доступно не каждому от рождения, но ему можно научиться. На страницах нашего сайта представлены лучшие дистанционные курсы сторителлинга от известных школ для новичков и специалистов, которые желают повысить уровень своих профессиональных возможностей. Вы поймете, как погрузить аудиторию в повествование, управлять эмоциями и транслировать свои идеи с помощью понятных и доступных всем образов. Научитесь представлять свои проекты в увлекательной форме.

Лучшие онлайн-курсы обучения сторителлингу

Кому будут полезны тренинги:

Тем, кто пишет тексты, рассказы, повести. Вы поймете, откуда брать сильные идеи и как грамотно выстроить повествовательную структуру и сюжетную линию.

Создателям видеоконтента, например блогерам. На курсах вы узнайте, как рассказывать историю, используя визуальные образы. Найдите неповторимый стиль и научитесь создавать сценарии. Как итог, вырастет количество просмотров видеороликов в соцсетях.

Тем, кто работает в сфере рекламы и маркетинга, а также владельцам бизнеса. Вы поймете, как увеличить продажи - не напрямую, а с помощью интересного контента.

Тем, кто часто выступает перед аудиторией. Вы научитесь делать свое выступление самым увлекательным и интересным, читать лекции, выступать на тренингах и уверенно излагать мысли.

Обучение искусству сторителлинга на дистанционных курсах намного интереснее и выгоднее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По окончанию курса вы сможете систематизировать полученные навыки и стать более востребованным в своей области.