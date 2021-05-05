Курсы sound-дизайна
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Sound Design с нуля до PRO
|Skillbox
|21 мая
|8 месяцев
|
99 376 ₽69 563 ₽
|2 898 ₽/мес.
|Перейти
Саунд-дизайнер работает со звуком – обрабатывает семплы, делает звуковые эффекты, очищает и сводит треки. Для этого он должен обладать следующими навыками:
- понимание технических заданий на звук,
- работа с акустикой помещения,
- запись и создание видео со звуковыми эффектами и движением,
- озвучание объектов в движении,
- умение работать со слоями звука,
- обработка разговора и шумов,
- разработка звуковой идентичности бренда,
- умение работать в профессиональных программах,
- знания психоакустики и колористики.
На страницах нашего сайта вы найдете лучшие дистанционные курсы sound-дизайна от известных школ для новичков и специалистов, которые мечтают повысить уровень своих профессиональных возможностей.
Лучшие онлайн-курсы обучения sound-дизайну
На курсах вы научитесь работать со звуком с нуля и освоите профессиональную программу Ableton Live. Поймете, как получить нужные звуковые эффекты, записывать семплы для видео, эмулировать аналоговую производительность и обрабатывать голос. Вы сможете озвучивать свои видео и таким образом сэкономите средства на привлечении сторонних специалистов.
Вы узнаете, как воспроизводить движение в звуке, используя MIDI-эффекты и сжатие. Научитесь синтезировать и обрабатывать семплы. Изучите основы теории музыки, микширования и мастеринга. Сможете озвучивать рекламные ролики и анимационные видео.
Обучение sound-дизайну на онлайн-курсах намного интереснее и выгоднее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По завершении курса вы сможете использовать полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
| Sound designer
|Skillbox
|21 мая
|12 месяцев
|124 115 ₽
|4 004 ₽/мес.
|50 000 ₽
|Перейти
Профессия звукорежиссер
Звукорежиссер создает мелодичные образы в сфере кинематографа, театре, различных шоу. Он записывает звуки, редактирует их с применением эффектов и многое другое. Его работа находится на пересечении творчества и технологий.
На страницах нашего сайта представлены лучшие дистанционные курсы для звукорежиссеров от популярных школ для начинающих и профессионалов, которые желают улучшить уровень своих навыков.
Основные обязанности и ключевые навыки
Звукорежиссёр занят не только выбором и концепцией музыки, ее эффектами и синхронностью озвучки, но и работает с техникой, которую он должен знать на профессиональном уровне.
Требования работодателей различны, в зависимости от сферы деятельности конкретной компании, но главными обязанностями специалиста являются:
- Подбор наиболее удачных звуковых решений.
- Аранжировка музыкальной техники и тестирование оборудования.
- Запись звуков, музыки и вокала.
- Работа над качеством исполнения.
- Запись и дубляж фонограмм, наложение музыки, редактура звука, по необходимости - перезаписывание.
- Настройка звука для общественных мероприятий, концертных выступлений, театральных постановок или для радиовещания.
Что еще может делать звукорежиссер:
- создавать семплы,
- применять звуковые эффекты и микшировать музыку,
- выполнять мастеринг, используя встроенные синтезаторы и эффекты,
- записывать ремиксы.
Что должен знать специалист:
- как работать с профессиональным оборудованием,
- различные виды и стили музыки,
- теорию музыки,
- нотную грамоту,
- уметь подбирать мелодии на слух.
Кроме того, звукорежиссер должен быть тонко чувствующим и креативным человеком. Например, грамотно подбирая музыку для отдельных сцен фильма, он может заставить зрителя испытывать разнообразные эмоции - плакать, смеяться и сопереживать героям.
Зарплаты и возможность трудоустройства
По статистике из официальных источников за 2021 год, зарплаты звукорежиссеров составили от 15 000 руб. до 215 000 руб. и выше:
- Intern (Стажер) – от 15 000 руб. до 32 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 32 000 руб. до 53 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 53 000 руб. до 81 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 81 000 руб. до 100 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 100 000 руб. до 215 000 руб.
Зарплаты различаются в зависимости от населенного пункта (например, в крупных городах зарплата стажера начинается от 30 000 руб.), компании (топовые студии платят больше) и степени загруженности специалиста. Многие работают на фрилансе, как правило их доход изначально выше, особенно если есть постоянные клиенты.
Профессия звукорежиссера востребована на телевидении и СМИ, в киноиндустрии и театральной сфере. Можно найти работу в студиях звукозаписи, рекламных и маркетинговых агентствах. Вы можете заниматься записью саундтреков в играх или приложениях, работать в концертных залах, помогать при организации массовых мероприятий. Часто звукорежиссер работает на внештатной основе, выполняя частные заказы.
Обучение специальности звукорежиссер
Обучение специальности звукорежиссер на дистанционных курсах гораздо результативнее и лучше, чем самостоятельное получение знаний. Здесь вас научат всему профессиональные преподаватели.
По окончанию обучения вы сможете разговаривать с коллегами на одном языке, использовать гармонические и ритмические приемы и создавать профессиональные треки на основе академических знаний.
Уже опытным специалистам тренинги помогут систематизировать полученные знания и стать более востребованным в своей области.