Саунд-дизайнер работает со звуком – обрабатывает семплы, делает звуковые эффекты, очищает и сводит треки. Для этого он должен обладать следующими навыками:

понимание технических заданий на звук,

работа с акустикой помещения,

запись и создание видео со звуковыми эффектами и движением,

озвучание объектов в движении,

умение работать со слоями звука,

обработка разговора и шумов,

разработка звуковой идентичности бренда,

умение работать в профессиональных программах,

знания психоакустики и колористики.

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Лучшие онлайн-курсы обучения sound-дизайну

На курсах вы научитесь работать со звуком с нуля и освоите профессиональную программу Ableton Live. Поймете, как получить нужные звуковые эффекты, записывать семплы для видео, эмулировать аналоговую производительность и обрабатывать голос. Вы сможете озвучивать свои видео и таким образом сэкономите средства на привлечении сторонних специалистов.

Вы узнаете, как воспроизводить движение в звуке, используя MIDI-эффекты и сжатие. Научитесь синтезировать и обрабатывать семплы. Изучите основы теории музыки, микширования и мастеринга. Сможете озвучивать рекламные ролики и анимационные видео.

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