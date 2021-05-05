  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы sound-дизайна

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Sound Design с нуля до PRO Skillbox 21 мая 8 месяцев
99 376 ₽
69 563 ₽ 		2 898 ₽/мес. Перейти

Саунд-дизайнер работает со звуком – обрабатывает семплы, делает звуковые эффекты, очищает и сводит треки. Для этого он должен обладать следующими навыками:

  • понимание технических заданий на звук,
  • работа с акустикой помещения,
  • запись и создание видео со звуковыми эффектами и движением,
  • озвучание объектов в движении,
  • умение работать со слоями звука,
  • обработка разговора и шумов,
  • разработка звуковой идентичности бренда,
  • умение работать в профессиональных программах,
  • знания психоакустики и колористики.

На страницах нашего сайта вы найдете лучшие дистанционные курсы sound-дизайна от известных школ для новичков и специалистов, которые мечтают повысить уровень своих профессиональных возможностей.

Лучшие онлайн-курсы обучения sound-дизайну

На курсах вы научитесь работать со звуком с нуля и освоите профессиональную программу Ableton Live. Поймете, как получить нужные звуковые эффекты, записывать семплы для видео, эмулировать аналоговую производительность и обрабатывать голос. Вы сможете озвучивать свои видео и таким образом сэкономите средства на привлечении сторонних специалистов.

Вы узнаете, как воспроизводить движение в звуке, используя MIDI-эффекты и сжатие. Научитесь синтезировать и обрабатывать семплы. Изучите основы теории музыки, микширования и мастеринга. Сможете озвучивать рекламные ролики и анимационные видео.

Обучение sound-дизайну на онлайн-курсах намного интереснее и выгоднее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По завершении курса вы сможете использовать полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
‌ ‌Sound‌ ‌designer‌ Skillbox 21 мая 12 месяцев 124 115 ₽ 4 004 ₽/мес. 50 000 ₽ Перейти

Профессия звукорежиссер

Звукорежиссер создает мелодичные образы в сфере кинематографа, театре, различных шоу. Он записывает звуки, редактирует их с применением эффектов и многое другое. Его работа находится на пересечении творчества и технологий.

На страницах нашего сайта представлены лучшие дистанционные курсы для звукорежиссеров от популярных школ для начинающих и профессионалов, которые желают улучшить уровень своих навыков.

Основные обязанности и ключевые навыки

Звукорежиссёр занят не только выбором и концепцией музыки, ее эффектами и синхронностью озвучки, но и работает с техникой, которую он должен знать на профессиональном уровне.

Требования работодателей различны, в зависимости от сферы деятельности конкретной компании, но главными обязанностями специалиста являются:

  • Подбор наиболее удачных звуковых решений.
  • Аранжировка музыкальной техники и тестирование оборудования.
  • Запись звуков, музыки и вокала.
  • Работа над качеством исполнения.
  • Запись и дубляж фонограмм, наложение музыки, редактура звука, по необходимости - перезаписывание.
  • Настройка звука для общественных мероприятий, концертных выступлений, театральных постановок или для радиовещания.

Что еще может делать звукорежиссер:

  • создавать семплы,
  • применять звуковые эффекты и микшировать музыку,
  • выполнять мастеринг, используя встроенные синтезаторы и эффекты,
  • записывать ремиксы.

Что должен знать специалист:

  • как работать с профессиональным оборудованием,
  • различные виды и стили музыки,
  • теорию музыки,
  • нотную грамоту,
  • уметь подбирать мелодии на слух.

Кроме того, звукорежиссер должен быть тонко чувствующим и креативным человеком. Например, грамотно подбирая музыку для отдельных сцен фильма, он может заставить зрителя испытывать разнообразные эмоции - плакать, смеяться и сопереживать героям.

Зарплаты и возможность трудоустройства

По статистике из официальных источников за 2021 год, зарплаты звукорежиссеров составили от 15 000 руб. до 215 000 руб. и выше:

  • Intern (Стажер) – от 15 000 руб. до 32 000 руб.
  • Junior (Начинающий) – от 32 000 руб. до 53 000 руб.
  • Middle (Средний уровень) – от 53 000 руб. до 81 000 руб.
  • Senior (Высокий уровень) – от 81 000 руб. до 100 000 руб.
  • Team lead (Руководитель отдела) – от 100 000 руб. до 215 000 руб.

Зарплаты различаются в зависимости от населенного пункта (например, в крупных городах зарплата стажера начинается от 30 000 руб.), компании (топовые студии платят больше) и степени загруженности специалиста. Многие работают на фрилансе, как правило их доход изначально выше, особенно если есть постоянные клиенты.

Профессия звукорежиссера востребована на телевидении и СМИ, в киноиндустрии и театральной сфере. Можно найти работу в студиях звукозаписи, рекламных и маркетинговых агентствах. Вы можете заниматься записью саундтреков в играх или приложениях, работать в концертных залах, помогать при организации массовых мероприятий. Часто звукорежиссер работает на внештатной основе, выполняя частные заказы.

Обучение специальности звукорежиссер

Обучение специальности звукорежиссер на дистанционных курсах гораздо результативнее и лучше, чем самостоятельное получение знаний. Здесь вас научат всему профессиональные преподаватели.

По окончанию обучения вы сможете разговаривать с коллегами на одном языке, использовать гармонические и ритмические приемы и создавать профессиональные треки на основе академических знаний.

Уже опытным специалистам тренинги помогут систематизировать полученные знания и стать более востребованным в своей области.