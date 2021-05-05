Курсы съёмки фото
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Fashion-фотография
|Skillbox
|21 мая
|4 месяца
|
97 635 ₽68 345 ₽
|5 695 ₽/мес.
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|Интерьерная фотография
|Skillbox
|21 мая
|2 месяца
|
38 985 ₽27 290 ₽
|2 274 ₽/мес.
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|Портретная фотография
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
38 985 ₽27 290 ₽
|2 274 ₽/мес.
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|Предметная фотография
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
38 985 ₽27 290 ₽
|2 274 ₽/мес.
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|Профессия Предметный фотограф
|Skillbox
|21 мая
|—
|
245 985 ₽159 890 ₽
|5 158 ₽/мес.
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|Рекламная фотография
|Skillbox
|21 мая
|4 месяца
|
65 435 ₽45 805 ₽
|3 817 ₽/мес.
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|Свадебная фотография
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
48 185 ₽33 730 ₽
|2 811 ₽/мес.
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|Фотография для CG-специалистов
|Skillbox
|21 мая
|2 месяца
|
48 801 ₽34 161 ₽
|2 847 ₽/мес.
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|Фотография с нуля до PRO
|Skillbox
|21 мая
|8 месяцев
|
91 900 ₽64 330 ₽
|5 360 ₽/мес.
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|Фуд-фотография
|Skillbox
|21 мая
|20 академических часов
|
38 985 ₽27 290 ₽
|2 274 ₽/мес.
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Умение делать цепляющие фото пригодится не только тем, кто хочет стать профессиональным фотографом. Яркие, качественные снимки привлекают внимание к контенту в соцсетях, каталогах, блогах, интернет-магазинах. Навык пригодится и тем, кто занимается творчеством и рукоделием. И даже если ваша деятельность никак не связана с фотографией, уметь делать фото быстро и качественно, с минимальной обработкой, тоже может быть полезно.
На страницах нашего сайта вы найдете лучшие дистанционные курсы съёмки фото от популярных школ для новичков и профессионалов, которые хотят повысить уровень своих профессиональных возможностей. Вы сможете делать классные снимки для себя или начать профессиональную карьеру.
Лучшие онлайн-курсы обучения съёмке фото
На курсах вы научитесь предметной, портретной и репортажной фотографии. Узнайте, как создать свой собственный стиль. Изучите основы фотографии и поймете, как самостоятельно настроить параметры камеры: баланс белого, выдержку, экспозицию и фокусировку.
Вы научитесь делайте броские снимки, сможете придумать оригинальную концепцию, используя профессиональные навыки и современные тенденции. Узнаете, как выбрать идеальный угол и правильно распределить нагрузку. Изучение правил композиции и выставления света поможет вам создавать оригинальные фото, которые будут цеплять и привлекать людей.
Обучение съёмке фото на дистанционных курсах намного увлекательнее и выгоднее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь вас научат профессиональные преподаватели. По окончанию обучения вы сможете применить полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Рекламный фотограф с нуля
|Skillbox
|21 мая
|—
|125 940 ₽
|5 724 ₽/мес.
|100 000 ₽
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|Свадебный фотограф
|Skillbox
|21 мая
|—
|159 890 ₽
|5 158 ₽/мес.
|80 000 ₽
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|Фотограф
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|5 158 ₽/мес.
|100 000 ₽
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|Fashion-фотограф
|Skillbox
|21 мая
|—
|139 035 ₽
|4 485 ₽/мес.
|100 000 ₽
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Профессия фоторедактор
Фоторедактор работает в печатном или онлайн-издании, он отвечает за подбор фотографий и картинок, художественное оформление текстов, делает обложки узнаваемыми и запоминающимися. Кроме этого, он может заниматься подготовкой и размещением контента, написанием и редактурой статей.
На страницах нашего сайта вы найдете лучшие дистанционные курсы для фоторедакторов от популярных школ для начинающих и специалистов, которые хотят повысить уровень своих профессиональных возможностей.
Обзор профессии фоторедактор
Незнакомая книга или журнал в первую очередь привлекает внимание обложкой. Потенциальный покупатель смотрит на графическое оформление и у него возникает желание приобрести книгу. В интернете изображения побуждают пользователя прочитать статью или подписаться на блог. Если речь идет о сфере продаж, то оформление играет важную роль при продаже изделий ручной работы, украшений, косметики, одежды, продуктов и т.п. Поэтому фоторедактор может работать практически в любой сфере, которая ему ближе и по душе.
Основные обязанности и навыки
Стандартная обязанность специалиста и самая главная – это обработка изображений. Обычно речь идет именно о готовых картинках или фотографиях. Но в зависимости от сферы деятельности и занимаемой должности, фоторедактор может выполнять следующие задачи:
- Фотосъемка. Зачастую в небольших фирмах редактор также является фотографом.
- Создание фотографий и иллюстраций с нуля.
- Размещение подготовленного графического материала в публикации. Если компания небольшая, то это может быть частью функций контент-менеджера или автора текста. Однако редактор фотографий знает лучше, как правильно публиковать графику. От того, как и где будет размещена фотография, в итоге будет зависеть, как читатели воспримут всю статью.
- Замена изображений на сайте или в блоге. Это задача только тех фоторедакторов, которые готовят и размещают графические материалы на веб-сайтах. Обычно заменой фотографий занимаются контент-менеджеры, но у редактора получится сделать это более удачно.
Навыки и личные качества:
- профессиональное знание графических программ,
- умение искать информацию в интернете,
- базовые знания верстки и программирования,
- художественный вкус и насмотренность,
- внимательность и отвественность,
- знание основ фотографии,
- широкий кругозор,
- терпеливость и способность выполнять монотонную работу,
- возможность глубоко погрузиться в работу,
- развитые коммуникативные навыки, знание психологии и этики.
Зарплаты и возможность трудоустройства
По статистике за 2021 год, зарплаты составили от 13 000 руб. до 150 000 руб.:
- Intern (Стажер) – от 13 000 руб. до 30 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 30 000 руб. до 52 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 52 000 руб. до 71 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 71 000 руб. до 94 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 94 000 руб. до 150 000 руб.
Вы можете работать не только по найму, но и брать разовые заказы, и здесь ваш доход будет напрямую зависеть от вашей трудоспособности, качества выполнения работы и затраченного времени.
Обучение специальности фоторедактор
Обучение специальности фоторедактор на онлайн-курсах гораздо результативнее и быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении обучения вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом