  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы съёмки фото

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Fashion-фотография Skillbox 21 мая 4 месяца
97 635 ₽
68 345 ₽ 		5 695 ₽/мес. Перейти
Интерьерная фотография Skillbox 21 мая 2 месяца
38 985 ₽
27 290 ₽ 		2 274 ₽/мес. Перейти
Портретная фотография Skillbox 21 мая 3 месяца
38 985 ₽
27 290 ₽ 		2 274 ₽/мес. Перейти
Предметная фотография Skillbox 21 мая 3 месяца
38 985 ₽
27 290 ₽ 		2 274 ₽/мес. Перейти
Профессия Предметный фотограф Skillbox 21 мая
245 985 ₽
159 890 ₽ 		5 158 ₽/мес. Перейти
Рекламная фотография Skillbox 21 мая 4 месяца
65 435 ₽
45 805 ₽ 		3 817 ₽/мес. Перейти
Свадебная фотография Skillbox 21 мая 3 месяца
48 185 ₽
33 730 ₽ 		2 811 ₽/мес. Перейти
Фотография для CG-специалистов Skillbox 21 мая 2 месяца
48 801 ₽
34 161 ₽ 		2 847 ₽/мес. Перейти
Фотография с нуля до PRO Skillbox 21 мая 8 месяцев
91 900 ₽
64 330 ₽ 		5 360 ₽/мес. Перейти
Фуд-фотография Skillbox 21 мая 20 академических часов
38 985 ₽
27 290 ₽ 		2 274 ₽/мес. Перейти

Умение делать цепляющие фото пригодится не только тем, кто хочет стать профессиональным фотографом. Яркие, качественные снимки привлекают внимание к контенту в соцсетях, каталогах, блогах, интернет-магазинах. Навык пригодится и тем, кто занимается творчеством и рукоделием. И даже если ваша деятельность никак не связана с фотографией, уметь делать фото быстро и качественно, с минимальной обработкой, тоже может быть полезно.

На страницах нашего сайта вы найдете лучшие дистанционные курсы съёмки фото от популярных школ для новичков и профессионалов, которые хотят повысить уровень своих профессиональных возможностей. Вы сможете делать классные снимки для себя или начать профессиональную карьеру.

Лучшие онлайн-курсы обучения съёмке фото

На курсах вы научитесь предметной, портретной и репортажной фотографии. Узнайте, как создать свой собственный стиль. Изучите основы фотографии и поймете, как самостоятельно настроить параметры камеры: баланс белого, выдержку, экспозицию и фокусировку.

Вы научитесь делайте броские снимки, сможете придумать оригинальную концепцию, используя профессиональные навыки и современные тенденции. Узнаете, как выбрать идеальный угол и правильно распределить нагрузку. Изучение правил композиции и выставления света поможет вам создавать оригинальные фото, которые будут цеплять и привлекать людей.

Обучение съёмке фото на дистанционных курсах намного увлекательнее и выгоднее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь вас научат профессиональные преподаватели. По окончанию обучения вы сможете применить полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Рекламный фотограф с нуля Skillbox 21 мая 125 940 ₽ 5 724 ₽/мес. 100 000 ₽ Перейти
Свадебный фотограф Skillbox 21 мая 159 890 ₽ 5 158 ₽/мес. 80 000 ₽ Перейти
Фотограф Skillbox 21 мая 5 158 ₽/мес. 100 000 ₽ Перейти
Fashion-фотограф Skillbox 21 мая 139 035 ₽ 4 485 ₽/мес. 100 000 ₽ Перейти

Профессия фоторедактор

Фоторедактор работает в печатном или онлайн-издании, он отвечает за подбор фотографий и картинок, художественное оформление текстов, делает обложки узнаваемыми и запоминающимися. Кроме этого, он может заниматься подготовкой и размещением контента, написанием и редактурой статей.

На страницах нашего сайта вы найдете лучшие дистанционные курсы для фоторедакторов от популярных школ для начинающих и специалистов, которые хотят повысить уровень своих профессиональных возможностей.

Обзор профессии фоторедактор

Незнакомая книга или журнал в первую очередь привлекает внимание обложкой. Потенциальный покупатель смотрит на графическое оформление и у него возникает желание приобрести книгу. В интернете изображения побуждают пользователя прочитать статью или подписаться на блог. Если речь идет о сфере продаж, то оформление играет важную роль при продаже изделий ручной работы, украшений, косметики, одежды, продуктов и т.п. Поэтому фоторедактор может работать практически в любой сфере, которая ему ближе и по душе.

Основные обязанности и навыки

Стандартная обязанность специалиста и самая главная – это обработка изображений. Обычно речь идет именно о готовых картинках или фотографиях. Но в зависимости от сферы деятельности и занимаемой должности, фоторедактор может выполнять следующие задачи:

  • Фотосъемка. Зачастую в небольших фирмах редактор также является фотографом.
  • Создание фотографий и иллюстраций с нуля.
  • Размещение подготовленного графического материала в публикации. Если компания небольшая, то это может быть частью функций контент-менеджера или автора текста. Однако редактор фотографий знает лучше, как правильно публиковать графику. От того, как и где будет размещена фотография, в итоге будет зависеть, как читатели воспримут всю статью.
  • Замена изображений на сайте или в блоге. Это задача только тех фоторедакторов, которые готовят и размещают графические материалы на веб-сайтах. Обычно заменой фотографий занимаются контент-менеджеры, но у редактора получится сделать это более удачно.

Навыки и личные качества:

  • профессиональное знание графических программ,
  • умение искать информацию в интернете,
  • базовые знания верстки и программирования,
  • художественный вкус и насмотренность,
  • внимательность и отвественность,
  • знание основ фотографии,
  • широкий кругозор,
  • терпеливость и способность выполнять монотонную работу,
  • возможность глубоко погрузиться в работу,
  • развитые коммуникативные навыки, знание психологии и этики.

Зарплаты и возможность трудоустройства

По статистике за 2021 год, зарплаты составили от 13 000 руб. до 150 000 руб.:

  • Intern (Стажер) – от 13 000 руб. до 30 000 руб.
  • Junior (Начинающий) – от 30 000 руб. до 52 000 руб.
  • Middle (Средний уровень) – от 52 000 руб. до 71 000 руб.
  • Senior (Высокий уровень) – от 71 000 руб. до 94 000 руб.
  • Team lead (Руководитель отдела) – от 94 000 руб. до 150 000 руб.

Вы можете работать не только по найму, но и брать разовые заказы, и здесь ваш доход будет напрямую зависеть от вашей трудоспособности, качества выполнения работы и затраченного времени.

Обучение специальности фоторедактор

Обучение специальности фоторедактор на онлайн-курсах гораздо результативнее и быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении обучения вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом