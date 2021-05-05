  • Обновлено: 18 мая 2022

Копирайтинг

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Контент. Копирайтинг для SMM Geekbrains 11 мая 1 месяц 18 000 ₽ Перейти
Копирайтинг от А до Я 2.0 Skillbox 21 мая
57 000 ₽
39 900 ₽ 		3 325 ₽/мес. Перейти
Креативный копирайтинг для соцсетей Skillbox 21 мая 2 месяца
48 801 ₽
34 161 ₽ 		2 847 ₽/мес. Перейти

Курсы копирайтинга

Хороший копирайтер умеет писать тексты для любой аудитории и удерживать внимание читателя. Но подготовить сильный бизнес-контент или увлекательный текст для своего блога – задача не из легких, и в этом помогут специальные приемы, изучить которые можно на курсах.

Как правило, большинство копирайтеров создают описания товаров или услуг для интернет-магазинов - так называемые SEO-тексты с использованием ключевых слов. Цель таких текстов – познакомить покупателя с продукцией и за счет использования ключевых запросов улучшить позиции сайта в поисковых системах.

Контент для рекламы и маркетинга - веб-баннеров, социальных сетей, email-маркетинга и других рекламных каналов, имеет свою специфику. Его главная цель - повышение доверия аудитории и увеличение конверсии сайтов. Здесь мало грамотно излагать свои мысли и хорошо разбираться в тематике, важную роль играет подача. Текст должен зацепить читателя с первых строк. Если вы у вас есть базовые знания интернет-маркетинга и талант общения с аудиторией, вам будет проще. Если нет – рекомендуем пройти обучение на тренингах.

На страницах нашего сайта вы найдете лучшие дистанционные курсы копирайтинга от популярных школ для новичков и специалистов, которые мечтают улучшить уровень своих профессиональных возможностей.

Лучшие онлайн-курсы обучения копирайтингу

Изучение копирайтинга на онлайн-курсах намного увлекательнее и лучше, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По завершении курса вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Копирайтер с нуля до PRO Skillbox 21 мая 4 881 ₽/мес. 60 000 ₽ Перейти

Профессия копирайтер

Существуют разные форматы контента:

  • рекламные статьи,
  • тексты для социальных сетей и блогов,
  • описания товаров или услуг,
  • информационные статьи,
  • руководства, мастер-классы, инструкции,
  • тексты для баннеров и др.

У каждого формата своя специфика, но есть общее – текст должен заинтересовать читателя с первых строк. Существуют приемы, позволяющие удержать внимание аудитории, и если вы владеете ими, то никогда не останетесь без работы. Если нет – значит, пришло время повысить свою квалификацию на тренингах.

На страницах нашего сайта вы найдете лучшие дистанционные курсы для копирайтеров от популярных школ для начинающих и специалистов, которые хотят улучшить уровень своих профессиональных возможностей.

Курсы могут быть интересны тем, кто хочет научиться красиво писать с нуля, опытным копирайтерам, редакторам, маркетологам, блогерам и владельцам собственного бизнеса.

Основные обязанности и навыки

По мнению многих работодателей, хороший копирайтер обладает следующими навыками:

  • Понимает специфику копирайтинга для СМИ, умеет писать информативные тексты и использовать выразительные средства для удержания внимания читателей.
  • С помощью текстов помогает расширить аудиторию бренда и привлекает больше людей к участию в рекламных акциях и мероприятиях.
  • Владеет навыками творческого мышления и умеет создавать оригинальные идеи.
  • Умеет писать сильные тексты, выбирать и проверять данные, структурировать и редактировать материал.
  • Пишет текст в разных форматах — от пресс-релизов до нативных статей, общается с аудиторией на ее языке.
  • Выбирает подходящие иллюстрации для своих статей.
  • Знаком со спецификой разнообразных социальных сетей и умеет создавать увлекательный контент для каждой из них.
  • Проверяет информацию и факты, которые собирается использовать в статье.
  • Умеет писать без канцеляризмов и штампов. Знает, как создать текст, который читатель захочет прочитать до конца. Понимает своих читателей и уметь писать контент, интересный и полезный для аудитории.

Обязанности могут различаться в зависимости от компании, в которой работает копирайтер. Например, в некоторых агентствах подбором изображений и оформлением текста занимается редактор или контент-менеджер. В других – может потребоваться умение размещать контент на сторонних площадках. Но чем больше вы умеете, тем выше ваша ценность на рынке труда.

Если говорить о личных качествах – это в первую очередь усидчивость, внимательность, педантичность, ответственность, любознательность и креативность.

Зарплаты и возможность трудоустройства

По статистике за 2021 год, зарплаты составили от 40 000 руб. до 100 000 руб. и выше. У копирайтера есть возможность вырасти до редактора или начальника отдела, а значит повысить свой доход.

Трудоустроиться можно абсолютно в любой сфере – веб-студии, частные и государственные компании, индивидуальные предприниматели, блогеры и медийные персоны – все нуждаются в хорошем контенте. Вам остается выбрать сферу, в которой интересно работать.

Обучение специальности

Освоение профессии копирайтер на дистанционных курсах намного эффективнее и выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении тренинга вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области.