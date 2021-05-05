Копирайтинг
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Контент. Копирайтинг для SMM
|Geekbrains
|11 мая
|1 месяц
|18 000 ₽
|—
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|Копирайтинг от А до Я 2.0
|Skillbox
|21 мая
|—
|
57 000 ₽39 900 ₽
|3 325 ₽/мес.
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|Креативный копирайтинг для соцсетей
|Skillbox
|21 мая
|2 месяца
|
48 801 ₽34 161 ₽
|2 847 ₽/мес.
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Курсы копирайтинга
Хороший копирайтер умеет писать тексты для любой аудитории и удерживать внимание читателя. Но подготовить сильный бизнес-контент или увлекательный текст для своего блога – задача не из легких, и в этом помогут специальные приемы, изучить которые можно на курсах.
Как правило, большинство копирайтеров создают описания товаров или услуг для интернет-магазинов - так называемые SEO-тексты с использованием ключевых слов. Цель таких текстов – познакомить покупателя с продукцией и за счет использования ключевых запросов улучшить позиции сайта в поисковых системах.
Контент для рекламы и маркетинга - веб-баннеров, социальных сетей, email-маркетинга и других рекламных каналов, имеет свою специфику. Его главная цель - повышение доверия аудитории и увеличение конверсии сайтов. Здесь мало грамотно излагать свои мысли и хорошо разбираться в тематике, важную роль играет подача. Текст должен зацепить читателя с первых строк. Если вы у вас есть базовые знания интернет-маркетинга и талант общения с аудиторией, вам будет проще. Если нет – рекомендуем пройти обучение на тренингах.
На страницах нашего сайта вы найдете лучшие дистанционные курсы копирайтинга от популярных школ для новичков и специалистов, которые мечтают улучшить уровень своих профессиональных возможностей.
Лучшие онлайн-курсы обучения копирайтингу
Изучение копирайтинга на онлайн-курсах намного увлекательнее и лучше, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По завершении курса вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Копирайтер с нуля до PRO
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|4 881 ₽/мес.
|60 000 ₽
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Профессия копирайтер
Существуют разные форматы контента:
- рекламные статьи,
- тексты для социальных сетей и блогов,
- описания товаров или услуг,
- информационные статьи,
- руководства, мастер-классы, инструкции,
- тексты для баннеров и др.
У каждого формата своя специфика, но есть общее – текст должен заинтересовать читателя с первых строк. Существуют приемы, позволяющие удержать внимание аудитории, и если вы владеете ими, то никогда не останетесь без работы. Если нет – значит, пришло время повысить свою квалификацию на тренингах.
На страницах нашего сайта вы найдете лучшие дистанционные курсы для копирайтеров от популярных школ для начинающих и специалистов, которые хотят улучшить уровень своих профессиональных возможностей.
Курсы могут быть интересны тем, кто хочет научиться красиво писать с нуля, опытным копирайтерам, редакторам, маркетологам, блогерам и владельцам собственного бизнеса.
Основные обязанности и навыки
По мнению многих работодателей, хороший копирайтер обладает следующими навыками:
- Понимает специфику копирайтинга для СМИ, умеет писать информативные тексты и использовать выразительные средства для удержания внимания читателей.
- С помощью текстов помогает расширить аудиторию бренда и привлекает больше людей к участию в рекламных акциях и мероприятиях.
- Владеет навыками творческого мышления и умеет создавать оригинальные идеи.
- Умеет писать сильные тексты, выбирать и проверять данные, структурировать и редактировать материал.
- Пишет текст в разных форматах — от пресс-релизов до нативных статей, общается с аудиторией на ее языке.
- Выбирает подходящие иллюстрации для своих статей.
- Знаком со спецификой разнообразных социальных сетей и умеет создавать увлекательный контент для каждой из них.
- Проверяет информацию и факты, которые собирается использовать в статье.
- Умеет писать без канцеляризмов и штампов. Знает, как создать текст, который читатель захочет прочитать до конца. Понимает своих читателей и уметь писать контент, интересный и полезный для аудитории.
Обязанности могут различаться в зависимости от компании, в которой работает копирайтер. Например, в некоторых агентствах подбором изображений и оформлением текста занимается редактор или контент-менеджер. В других – может потребоваться умение размещать контент на сторонних площадках. Но чем больше вы умеете, тем выше ваша ценность на рынке труда.
Если говорить о личных качествах – это в первую очередь усидчивость, внимательность, педантичность, ответственность, любознательность и креативность.
Зарплаты и возможность трудоустройства
По статистике за 2021 год, зарплаты составили от 40 000 руб. до 100 000 руб. и выше. У копирайтера есть возможность вырасти до редактора или начальника отдела, а значит повысить свой доход.
Трудоустроиться можно абсолютно в любой сфере – веб-студии, частные и государственные компании, индивидуальные предприниматели, блогеры и медийные персоны – все нуждаются в хорошем контенте. Вам остается выбрать сферу, в которой интересно работать.
Обучение специальности
Освоение профессии копирайтер на дистанционных курсах намного эффективнее и выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении тренинга вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области.