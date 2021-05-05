Курсы копирайтинга

Хороший копирайтер умеет писать тексты для любой аудитории и удерживать внимание читателя. Но подготовить сильный бизнес-контент или увлекательный текст для своего блога – задача не из легких, и в этом помогут специальные приемы, изучить которые можно на курсах.

Как правило, большинство копирайтеров создают описания товаров или услуг для интернет-магазинов - так называемые SEO-тексты с использованием ключевых слов. Цель таких текстов – познакомить покупателя с продукцией и за счет использования ключевых запросов улучшить позиции сайта в поисковых системах.

Контент для рекламы и маркетинга - веб-баннеров, социальных сетей, email-маркетинга и других рекламных каналов, имеет свою специфику. Его главная цель - повышение доверия аудитории и увеличение конверсии сайтов. Здесь мало грамотно излагать свои мысли и хорошо разбираться в тематике, важную роль играет подача. Текст должен зацепить читателя с первых строк. Если вы у вас есть базовые знания интернет-маркетинга и талант общения с аудиторией, вам будет проще. Если нет – рекомендуем пройти обучение на тренингах.

На страницах нашего сайта вы найдете лучшие дистанционные курсы копирайтинга от популярных школ для новичков и специалистов, которые мечтают улучшить уровень своих профессиональных возможностей.

Лучшие онлайн-курсы обучения копирайтингу

Изучение копирайтинга на онлайн-курсах намного увлекательнее и лучше, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По завершении курса вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области.