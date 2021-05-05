Курсы Cinema 4D

Эта программа используется для создания 3D-графики как профессионалами, так и любителями. Cinema 4D имеет интуитивно понятный интерфейс и полностью русифицирована, за это ее и любят многие пользователи.

Основные преимущества:

Скорость. Даже на 32 битной Windows программа работает шустро.

Пользователям, которые хотят сделать анимацию, трехмерное моделирование, визуализацию, удобно работать в одной редакторе. В этой программе можно воспроизвести все, без загрузки дополнительного контента.

Простой и понятной интерфейс на русском языке.

Есть форум, на котором активно обсуждается программа, дают советы новичкам.

Множество готовых шаблонов для разных задач.

Быстрое исправление ошибок и багов.

Поддержка разнообразных форматов и интеграция с другими графическими программами.

На страницах нашего сайта представлены лучшие дистанционные курсы Cinema 4D от популярных школ для начинающих и профессионалов, которые желают повысить уровень своих профессиональных навыков.

Лучшие онлайн-курсы обучения Cinema 4D

На курсах вы получите все навыки, необходимые для работы с программой на профессиональном уровне:

Вы изучите интерфейс программы и ее возможности. Научитесь настраивать сцены и рендер.

Сможете моделировать трехмерные объекты с нуля, используя разнообразные методы, создавать развертки и текстуры.

Поймете, как делать реалистичные рендеры, регулировать освещение, протестировать точечный свет, материал и создать захватывающие видеоролики.

Научитесь создавать анимацию одним щелчком мыши. Освоите все функции модуля MoGraph для создания эффектных анимаций.

Поймете, как применять расширенные функции программного обеспечения. Освойте продвинутые инструменты. Вы сможете применять визуальные эффекты: взрывы и разрушения.

Вы научитесь интегрировать проекты из других программ.

Изучение Cinema 4D на дистанционных курсах гораздо увлекательнее и выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься профессионалы. По завершении тренинга вы сможете систематизировать полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области.