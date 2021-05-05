Курсы Cinema 4D
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|Cinema 4D с нуля
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|21 мая
|4 месяца
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40 135 ₽28 095 ₽
|2 341 ₽/мес.
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Курсы Cinema 4D
Эта программа используется для создания 3D-графики как профессионалами, так и любителями. Cinema 4D имеет интуитивно понятный интерфейс и полностью русифицирована, за это ее и любят многие пользователи.
Основные преимущества:
- Скорость. Даже на 32 битной Windows программа работает шустро.
- Пользователям, которые хотят сделать анимацию, трехмерное моделирование, визуализацию, удобно работать в одной редакторе. В этой программе можно воспроизвести все, без загрузки дополнительного контента.
- Простой и понятной интерфейс на русском языке.
- Есть форум, на котором активно обсуждается программа, дают советы новичкам.
- Множество готовых шаблонов для разных задач.
- Быстрое исправление ошибок и багов.
- Поддержка разнообразных форматов и интеграция с другими графическими программами.
На страницах нашего сайта представлены лучшие дистанционные курсы Cinema 4D от популярных школ для начинающих и профессионалов, которые желают повысить уровень своих профессиональных навыков.
Лучшие онлайн-курсы обучения Cinema 4D
На курсах вы получите все навыки, необходимые для работы с программой на профессиональном уровне:
- Вы изучите интерфейс программы и ее возможности. Научитесь настраивать сцены и рендер.
- Сможете моделировать трехмерные объекты с нуля, используя разнообразные методы, создавать развертки и текстуры.
- Поймете, как делать реалистичные рендеры, регулировать освещение, протестировать точечный свет, материал и создать захватывающие видеоролики.
- Научитесь создавать анимацию одним щелчком мыши. Освоите все функции модуля MoGraph для создания эффектных анимаций.
- Поймете, как применять расширенные функции программного обеспечения. Освойте продвинутые инструменты. Вы сможете применять визуальные эффекты: взрывы и разрушения.
- Вы научитесь интегрировать проекты из других программ.
Изучение Cinema 4D на дистанционных курсах гораздо увлекательнее и выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься профессионалы. По завершении тренинга вы сможете систематизировать полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области.