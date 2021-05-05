  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы Cinema 4D

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Cinema 4D с нуля Skillbox 21 мая 4 месяца
40 135 ₽
28 095 ₽ 		2 341 ₽/мес. Перейти

Курсы Cinema 4D

Эта программа используется для создания 3D-графики как профессионалами, так и любителями. Cinema 4D имеет интуитивно понятный интерфейс и полностью русифицирована, за это ее и любят многие пользователи.

Основные преимущества:

  • Скорость. Даже на 32 битной Windows программа работает шустро.
  • Пользователям, которые хотят сделать анимацию, трехмерное моделирование, визуализацию, удобно работать в одной редакторе. В этой программе можно воспроизвести все, без загрузки дополнительного контента.
  • Простой и понятной интерфейс на русском языке.
  • Есть форум, на котором активно обсуждается программа, дают советы новичкам.
  • Множество готовых шаблонов для разных задач.
  • Быстрое исправление ошибок и багов.
  • Поддержка разнообразных форматов и интеграция с другими графическими программами.

На страницах нашего сайта представлены лучшие дистанционные курсы Cinema 4D от популярных школ для начинающих и профессионалов, которые желают повысить уровень своих профессиональных навыков.

Лучшие онлайн-курсы обучения Cinema 4D

На курсах вы получите все навыки, необходимые для работы с программой на профессиональном уровне:

  • Вы изучите интерфейс программы и ее возможности. Научитесь настраивать сцены и рендер.
  • Сможете моделировать трехмерные объекты с нуля, используя разнообразные методы, создавать развертки и текстуры.
  • Поймете, как делать реалистичные рендеры, регулировать освещение, протестировать точечный свет, материал и создать захватывающие видеоролики.
  • Научитесь создавать анимацию одним щелчком мыши. Освоите все функции модуля MoGraph для создания эффектных анимаций.
  • Поймете, как применять расширенные функции программного обеспечения. Освойте продвинутые инструменты. Вы сможете применять визуальные эффекты: взрывы и разрушения.
  • Вы научитесь интегрировать проекты из других программ.

Изучение Cinema 4D на дистанционных курсах гораздо увлекательнее и выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься профессионалы. По завершении тренинга вы сможете систематизировать полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области.