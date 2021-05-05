Профессия блогер

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Обзор профессии

Для блогера очень важно выбрать подходящую платформу и регулярно выкладывать контент, который будет увлекать пользователей. Как отмечают уже состоявшиеся и известные блогеры, вести свой блог просто для того, чтобы заработать деньги, - ошибочная и провальная политика, практика и статистика это подтверждают. Те каналы, которые полезны людям, позитивны и постоянно развиваются. Именно они становятся популярными и приносят деньги.

Для того, чтобы регулярно и с полной отдачей работать над своим блогом, вам нужно любить то, чем вы занимаетесь и хорошо разбираться в этой сфере. Если вам нечего рассказать другим людям, а основная цель – прославиться, то лучше попробовать себя в другой сфере.

Чем занимается блогер и его основные навыки

Помимо работы с контентом (подготовка и обработка), создания творческих идей и общения с аудиторией, блогер решает и другие задачи:

создает стратегию продвижения бренда,

занимается привлечением влиятельных блогеров для совместной раскрутки,

работает с разными платформами: Instagram, YouTube, TikTok, Telegram, Twich и др. и знает их особенности, способы размещения рекламы и целевую аудиторию,

придумывает рекламные креативы и адаптирует их к своему формату,

выставляет ключевые показатели эффективности (KPI) для рекламных кампаний и оценивает результаты,

знает принципы работы сервисов LiveDune, Nativeflow, YouScan,

подготавливает отчетность, контракты и договоры, контролирует выставление счетов,

проводит анализ целевой аудитории,

разрабатывает маркетинговую стратегию,

создает креативные предложения для рекламодателей,

занимается аналитикой,

умеет найти общий язык со своими подписчиками, рекламодателями, агентствами и продюсерскими центрами.

Все эти навыки пригодятся для того, чтобы как можно быстрее раскрутить свой блог и регулярно поддерживать интерес аудитории.

Источники дохода

Доход блогера напрямую зависит от количества подписчиков и живой аудитории. Контекстная реклама на Youtube не приносит такого дохода, как прямое сотрудничество с рекламодателями. Изначально, чем больше охват аудитории, тем больше рекламодателей хотят сотрудничать с владельцем блога. Но для них важно также качество и тип аудитории.

Посчитать чистую прибыль блогера крайне сложно. Чем более популярным он становится, тем выше прибыль, но и растут затраты. К примеру, чем больше продвигается канал, тем больше денег требуется для публикации контента. Уже недопустимо загружать фотографии и видео, снятые в плохих условиях и без обработки, а плохой звук без редактирования может уменьшить количество подписчиков и просмотров.

Поэтому популярные блогеры часто нанимают помощников - для редактирования видео, для работы с агентами и рекламой, для продвижения в других социальных сетях, в то время как сами они занимаются только созданием контента.

Также необходимо иметь правильно оборудованную студию или помещение для проведения съемок, позаботиться о технике, подобрать реквизит. Прибавьте сюда затраты на грим и макияж, одежду, стилиста и получится немаленькая сумма.

Как стать успешным блогером без подготовки?

Начинающим блогерам выгоднее самостоятельно заниматься работой с контентом, выстраивать отношения с рекламодателями и обрабатывать фото и видео, чтобы снизить затраты на сторонних специалистов.

Изучение навыков, необходимых блогерам, на онлайн-курсах гораздо результативнее и выгоднее, чем самостоятельный поиск материалов. Здесь c вами будут заниматься лучшие учителя. По завершении тренинга вы сможете стать востребованным и начать быстро зарабатывать