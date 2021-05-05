Курсы по финансовой аналитике

Профессия финансовый аналитик

Бизнес постоянно меняется с огромной скоростью, вследствие чего увеличивается спрос на финансистов, у которых есть свои современные инструменты для анализа, и которые умеют ими пользоваться. Повышается спрос и со стороны владельцев бизнеса и профессионалов. Управление активами можно доверить тому, кто имеет не только знания математики и статистики, но и проявляет большое внимание к рынку.

Итак, кто такой финансовый аналитик? Сотрудники этого профиля востребованы среди руководителей больших и средних компаний, которые думают о своем развитии и росте прибыли. Финансовый аналитик, обладающий не только специализированными знаниями в области экономики, но и опытом, всегда найдет себе высокооплачиваемую работу. Настоящие мастера в своей сфере обладают широким спектром навыков в различных дисциплинах.

Полученные навыки позволяют устроиться не только в сфере аналитики, но и попробовать свои силы в качестве экономиста, эксперта по ценам на материальные блага, аудитора-консультанта или в других профессиях.

Изучение специальности финансовый аналитик на курсах эффективнее, чем самостоятельное получение знаний, особенно если у вас нет высшего экономического образования. Быстро войти в профессию и получать хороший доход вам помогут онлайн-тренинги.

Должностные обязанности и задачи

Средняя зарплата специалиста – от 40 000 руб. до 150 000 руб. и зависит от нескольких факторов: регион, опыт работы и сфера деятельности компании.

Основные обязанности аналитика:

сбор, обработка и анализ экономической, финансовой, страховой, кредитной информации;

подготовка отчетов;

проведение финансовых исследований;

написание отчетов о проделанной работе;

выводы и комментарии по сделкам.

Требуемые навыки:

Подготовка смет доходов и трат, а также проектов бюджетов на различных уровнях.

Контроль и эффективное расходование средств, анализ источников непроизводительных затрат.

Подготовка планирования.

Развитие кредитно - финансовых услуг.

Просчет и аналитика рисков, принятие мер по их уменьшению.

Подготовка советов по увеличению прибыли фирмы и их реализация.

Оценка осуществимости вложений и инвестиционных проектов.

Может пригодится знание иностранного языка, а также преподавательский опыт.

Требуемые знания:

Теория экономики, микро-и макроэкономика.

Финансовый и управленческий бухучет.

Знание российских и иностранных стандартов отчетности.

Анализ экономических показателей.

Подготовка финансовых отчетов.

Методология анализа, статистика, используемые в управлении коммерческой деятельностью.

Финансовый менеджмент.

Требования могут различаться и зависят от той сферы, в которой работает конкретная компания. Весь необходимый минимум можно получить, пройдя обучение, которое обычно занимает от 6 до 12 месяцев. По окончанию вам необходимо будет защитить дипломную работу.

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