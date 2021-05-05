  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по финансовой аналитике

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Корпоративные финансы: планирование и анализ Skillbox 21 мая 4 месяца
61 654 ₽
52 406 ₽ 		4 367 ₽/мес. Перейти
Трейдинг Skillbox 21 мая
70 438 ₽
56 350 ₽ 		4 696 ₽/мес. Перейти
Финансовое моделирование Skillbox 21 мая 3 месяца
52 207 ₽
44 376 ₽ 		3 698 ₽/мес. Перейти
Финансовый аналитик Skillbox 21 мая 4 месяца
10 404 ₽
6 242 ₽ 		Перейти
Финансовый аналитик Skillbox 21 мая 4 месяца
10 404 ₽
6 242 ₽ 		Перейти

Курсы по финансовой аналитике

Финансист-аналитик не должен обладать лишь специализированными знаниями в сфере экономики и бюджетирования фирмы. Данная специальность , равно как и основное образование, должны быть связаны с областью экономической специализации, но у истинных мастеров в своей области имеется широкий спектр навыков по различным дисциплинам.

Чем занимается финансовый аналитик:

  • сбор, обработка и анализ экономической, правовой и отраслевой информации;
  • проведение финансовых исследований;
  • написание отчетов о проделанной работе;
  • выводы и замечания по сделкам, покупкам и продажам.

Специалисты такого профиля востребованы среди руководителей крупных и средних компаний, думающих о своем развитии и росте капитала. Если у вас есть определенный капитал, репутация в деловой среде и достаточный уровень знаний, можно организовать свою компанию или предоставлять консультации. У компетентного финансиста всегда есть возможность открыть свое дело. Но любому доступно получить нужное образование с нуля дистанционно.

На этой странице представлены лучшие онлайн-курсы по финансовой аналитике для начинающих и профессионалов, которые хотят улучшить свои навыки.

Тренинги по финансовой аналитике для начинающих

Чтобы стать профессионалом, требуется не только получить высшее образование в области экономики. Но университетское образование предполагает наличие большого количества свободного времени, которое есть далеко не у каждого. Обучение профессии на курсах быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации или учеба в ВУЗе. В онлайн-школе вас научат профессиональные преподаватели. По завершении обучения вы сможете систематизировать полученные знания и больше зарабатывать в своей области.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Финансовый менеджер Skillbox 21 мая 106 893 ₽ 3 448 ₽/мес. 90 000 ₽ Перейти
Инвестиционный аналитик Skillbox 21 мая 114 152 ₽ 4 756 ₽/мес. 70 000 ₽ Перейти
Экономист-финансист Skillbox 21 мая 86 250 ₽ 3 920 ₽/мес. 80 000 ₽ Перейти

Профессия финансовый аналитик

Бизнес постоянно меняется с огромной скоростью, вследствие чего увеличивается спрос на финансистов, у которых есть свои современные инструменты для анализа, и которые умеют ими пользоваться. Повышается спрос и со стороны владельцев бизнеса и профессионалов. Управление активами можно доверить тому, кто имеет не только знания математики и статистики, но и проявляет большое внимание к рынку.

Итак, кто такой финансовый аналитик? Сотрудники этого профиля востребованы среди руководителей больших и средних компаний, которые думают о своем развитии и росте прибыли. Финансовый аналитик, обладающий не только специализированными знаниями в области экономики, но и опытом, всегда найдет себе высокооплачиваемую работу. Настоящие мастера в своей сфере обладают широким спектром навыков в различных дисциплинах.

Полученные навыки позволяют устроиться не только в сфере аналитики, но и попробовать свои силы в качестве экономиста, эксперта по ценам на материальные блага, аудитора-консультанта или в других профессиях.

Изучение специальности финансовый аналитик на курсах эффективнее, чем самостоятельное получение знаний, особенно если у вас нет высшего экономического образования. Быстро войти в профессию и получать хороший доход вам помогут онлайн-тренинги.

Должностные обязанности и задачи

Средняя зарплата специалиста – от 40 000 руб. до 150 000 руб. и зависит от нескольких факторов: регион, опыт работы и сфера деятельности компании.

Основные обязанности аналитика:

  • сбор, обработка и анализ экономической, финансовой, страховой, кредитной информации;
  • подготовка отчетов;
  • проведение финансовых исследований;
  • написание отчетов о проделанной работе;
  • выводы и комментарии по сделкам.

Требуемые навыки:

  • Подготовка смет доходов и трат, а также проектов бюджетов на различных уровнях.
  • Контроль и эффективное расходование средств, анализ источников непроизводительных затрат.
  • Подготовка планирования.
  • Развитие кредитно - финансовых услуг.
  • Просчет и аналитика рисков, принятие мер по их уменьшению.
  • Подготовка советов по увеличению прибыли фирмы и их реализация.
  • Оценка осуществимости вложений и инвестиционных проектов.
  • Может пригодится знание иностранного языка, а также преподавательский опыт.

Требуемые знания:

  • Теория экономики, микро-и макроэкономика.
  • Финансовый и управленческий бухучет.
  • Знание российских и иностранных стандартов отчетности.
  • Анализ экономических показателей.
  • Подготовка финансовых отчетов.
  • Методология анализа, статистика, используемые в управлении коммерческой деятельностью.
  • Финансовый менеджмент.

Требования могут различаться и зависят от той сферы, в которой работает конкретная компания. Весь необходимый минимум можно получить, пройдя обучение, которое обычно занимает от 6 до 12 месяцев. По окончанию вам необходимо будет защитить дипломную работу.

Как быстро получить профессию?

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