Курсы по финансовой аналитике
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Корпоративные финансы: планирование и анализ
|Skillbox
|21 мая
|4 месяца
|
61 654 ₽52 406 ₽
|4 367 ₽/мес.
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|Трейдинг
|Skillbox
|21 мая
|—
|
70 438 ₽56 350 ₽
|4 696 ₽/мес.
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|Финансовое моделирование
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
52 207 ₽44 376 ₽
|3 698 ₽/мес.
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|Финансовый аналитик
|Skillbox
|21 мая
|4 месяца
|—
|
10 404 ₽6 242 ₽
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|Финансовый аналитик
|Skillbox
|21 мая
|4 месяца
|—
|
10 404 ₽6 242 ₽
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Курсы по финансовой аналитике
Финансист-аналитик не должен обладать лишь специализированными знаниями в сфере экономики и бюджетирования фирмы. Данная специальность , равно как и основное образование, должны быть связаны с областью экономической специализации, но у истинных мастеров в своей области имеется широкий спектр навыков по различным дисциплинам.
Чем занимается финансовый аналитик:
- сбор, обработка и анализ экономической, правовой и отраслевой информации;
- проведение финансовых исследований;
- написание отчетов о проделанной работе;
- выводы и замечания по сделкам, покупкам и продажам.
Специалисты такого профиля востребованы среди руководителей крупных и средних компаний, думающих о своем развитии и росте капитала. Если у вас есть определенный капитал, репутация в деловой среде и достаточный уровень знаний, можно организовать свою компанию или предоставлять консультации. У компетентного финансиста всегда есть возможность открыть свое дело. Но любому доступно получить нужное образование с нуля дистанционно.
На этой странице представлены лучшие онлайн-курсы по финансовой аналитике для начинающих и профессионалов, которые хотят улучшить свои навыки.
Тренинги по финансовой аналитике для начинающих
Чтобы стать профессионалом, требуется не только получить высшее образование в области экономики. Но университетское образование предполагает наличие большого количества свободного времени, которое есть далеко не у каждого. Обучение профессии на курсах быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации или учеба в ВУЗе. В онлайн-школе вас научат профессиональные преподаватели. По завершении обучения вы сможете систематизировать полученные знания и больше зарабатывать в своей области.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Финансовый менеджер
|Skillbox
|21 мая
|—
|106 893 ₽
|3 448 ₽/мес.
|90 000 ₽
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|Инвестиционный аналитик
|Skillbox
|21 мая
|—
|114 152 ₽
|4 756 ₽/мес.
|70 000 ₽
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|Экономист-финансист
|Skillbox
|21 мая
|—
|86 250 ₽
|3 920 ₽/мес.
|80 000 ₽
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Профессия финансовый аналитик
Бизнес постоянно меняется с огромной скоростью, вследствие чего увеличивается спрос на финансистов, у которых есть свои современные инструменты для анализа, и которые умеют ими пользоваться. Повышается спрос и со стороны владельцев бизнеса и профессионалов. Управление активами можно доверить тому, кто имеет не только знания математики и статистики, но и проявляет большое внимание к рынку.
Итак, кто такой финансовый аналитик? Сотрудники этого профиля востребованы среди руководителей больших и средних компаний, которые думают о своем развитии и росте прибыли. Финансовый аналитик, обладающий не только специализированными знаниями в области экономики, но и опытом, всегда найдет себе высокооплачиваемую работу. Настоящие мастера в своей сфере обладают широким спектром навыков в различных дисциплинах.
Полученные навыки позволяют устроиться не только в сфере аналитики, но и попробовать свои силы в качестве экономиста, эксперта по ценам на материальные блага, аудитора-консультанта или в других профессиях.
Изучение специальности финансовый аналитик на курсах эффективнее, чем самостоятельное получение знаний, особенно если у вас нет высшего экономического образования. Быстро войти в профессию и получать хороший доход вам помогут онлайн-тренинги.
Должностные обязанности и задачи
Средняя зарплата специалиста – от 40 000 руб. до 150 000 руб. и зависит от нескольких факторов: регион, опыт работы и сфера деятельности компании.
Основные обязанности аналитика:
- сбор, обработка и анализ экономической, финансовой, страховой, кредитной информации;
- подготовка отчетов;
- проведение финансовых исследований;
- написание отчетов о проделанной работе;
- выводы и комментарии по сделкам.
Требуемые навыки:
- Подготовка смет доходов и трат, а также проектов бюджетов на различных уровнях.
- Контроль и эффективное расходование средств, анализ источников непроизводительных затрат.
- Подготовка планирования.
- Развитие кредитно - финансовых услуг.
- Просчет и аналитика рисков, принятие мер по их уменьшению.
- Подготовка советов по увеличению прибыли фирмы и их реализация.
- Оценка осуществимости вложений и инвестиционных проектов.
- Может пригодится знание иностранного языка, а также преподавательский опыт.
Требуемые знания:
- Теория экономики, микро-и макроэкономика.
- Финансовый и управленческий бухучет.
- Знание российских и иностранных стандартов отчетности.
- Анализ экономических показателей.
- Подготовка финансовых отчетов.
- Методология анализа, статистика, используемые в управлении коммерческой деятельностью.
- Финансовый менеджмент.
Требования могут различаться и зависят от той сферы, в которой работает конкретная компания. Весь необходимый минимум можно получить, пройдя обучение, которое обычно занимает от 6 до 12 месяцев. По окончанию вам необходимо будет защитить дипломную работу.
Как быстро получить профессию?
На странице представлены лучшие курсы для начинающих и специалистов, желающих повысить свой уровень умений. Они пригодятся не только тем, кто решил работать по найму, но и владельцам бизнеса и руководителям компаний. Здесь вас научат профессиональные преподаватели с большим опытом, в том числе и практическим. Часто на курсах можно услышать истории успеха из первых уст от известных предпринимателей, которые невероятно мотивируют и вдохновляют. По завершении учебы вы сможете систематизировать полученные навыки и стать более востребованным специалистом.