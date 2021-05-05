Курсы по data science
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Data Scientist с нуля до Junior
|Skillbox
|21 мая
|—
|
220 570 ₽132 342 ₽
|6 016 ₽/мес.
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|Библиотеки Python для Data Science: Numpy, Matplotlib, Scikit-learn
|Geekbrains
|04 апреля
|1 месяц
|15 000 ₽
|—
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|Введение в data science
|Skillbox
|21 мая
|6 месяцев
|—
|
7 979 ₽5 585 ₽
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|Знакомство с Data Science: создаем свою первую модель машинного обучения
|Geekbrains
|04 апреля
|1,5 часа
|—
|—
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|Основы математики для Data Science
|Skillbox
|21 мая
|4 месяца
|—
|
3 552 ₽3 019 ₽
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Лучшие онлайн-курсы по Data Science
Аналитика больших баз данных – трудоемкий процесс. Этим занимается Data Scientist: он собирает данных, объединяет их в базы и ищет закономерности. Результатом такой работы становится прогноз – например, для отдела продаж или курса валют.
Специалист может написать систему, которая будет самостоятельно принимать решение на основе большого количества данных. Например, быстро определить, выдавать ли банку кредит. Можно отследить мошеннические махинации в той же банковской системе. Или предлагать пользователям интернет-магазинов к покупке те товары, которые вероятнее всего их заинтересуют.
Чтобы стать программистом-аналитиком (именно так можно назвать профессию Data Scientist), нужны глубокие знания математики и программирования. Понадобится знание языка Python, умение работать с базами данных и знание английского языка. Людям без высшего математического ил технического образования будет сложно учиться самостоятельно.
Куда пойти учиться?
Дистанционные курсы по Data Science – это отличная подготовка для тех, кто решил изучать профессию с нуля. Подойдут они и начинающим специалистам.
Обучение у экспертов открывает перспективы для карьерного роста и поиска работы в больших компаниях. Правильный выбор онлайн-курсов поможет достигнуть цели.
На курсах вы получите не только все необходимые знания, но и приятные бонусы, скидки на дальнейшее обучение и помощь в трудоустройстве. Вас научат работать в команде с другими специалистами, что очень важно для развития практических навыков.
На сайте мы собрали список лучших школ, предлагающих онлайн-курсы Data Science. Вы можете выбрать подходящую программу, расписание и стоимость услуг. План обучения корректируется с учетом современных требований. Желаем удачи и легкой учебы!
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Data Scientist PRO
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|7 245 ₽/мес.
|—
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Профессия Data Scientist
Во всем мире, а тем более в России, профессия Data Scientist становится все более востребованной с каждым месяцем, и пока что вакансий гораздо больше, чем самих специалистов. Data Scientist проводит анализ данных – это могут быть курсы валют, цены на недвижимость или составление прогнозов по количеству потенциальных клиентов. Аналитик занимается сбором данных, объедением их в базы, поиском закономерностей между ними. На основании исследований Data Scientist создает модели, помогающие принимать решения.
В обязанности специалиста входит:
- подготовка прогнозов (курсы валют, акции, недвижимость и др. сферы);
- создание рекомендательных и скоринговых систем (например, систем, которые обрабатывают огромный объем данных и принимают решение);
- поиск аномальной активности в системах (к примеру, мошенничество в банковской сфере);
- формирование индивидуальных бонусов, скидок, спецпредложений.
Чтобы лучше понять, что за профессия Data Scientist, приведем пример. Когда клиент делает заказы в интернет-магазине, ему выводят рекомендуемые товары на основе его предпочтений (продукция того же бренда, аналогичный товар и др.). Подобный алгоритм написан специалистом-аналитиком.
Зарплаты специалистов
Обзор профессии Data Scientist был бы неполным без указания зарплат. Итак, по данным ХабрКарьеры на 2020 год, они составили от 50 000 руб. до 450 000 руб.
Зарплаты распределились следующим образом:
- Intern (Стажер) – от 50 000 до 65 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 70 000 до 100 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 150 000 до 200 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 255 000 до 300 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 350 000 до 450 000 руб.
Зарплата начинающего специалиста в мегаполисе составляет от 70 000 руб. При опыте работы 1-1,5 года она может увеличиться до 150 000 руб.
Необходимые знания и навыки
Специальность Data Scientist подходит людям с аналитическим складом ума, высшее математическое или техническое образование будет огромным плюсом. Нужно быть готовым к объемным рутинным задачам. Знание математической статистики и теории вероятностей обязательно понадобятся, и чем глубже они будут, тем лучше.
Другие необходимые требования – это:
- знание языка программирования Python,
- умение работать с библиотеками анализ данных,
- навык работы с реляционными БД и умение направлять к ним запросы,
- работа с инструментами визуализации, с помощью которых можно строить графики и таблицы,
- отличное знание Excel,
- знание технического английского языка.
Также могут пригодиться следующие умения:
- опыт администрирования систем мониторинга,
- разработка скриптов,
- опыт написания модулей,
- продвинутые навыки работы с Linux-системами.
Эффективное обучение профессии Data Scientist
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