Лучшие онлайн-курсы по Data Science

Аналитика больших баз данных – трудоемкий процесс. Этим занимается Data Scientist: он собирает данных, объединяет их в базы и ищет закономерности. Результатом такой работы становится прогноз – например, для отдела продаж или курса валют.

Специалист может написать систему, которая будет самостоятельно принимать решение на основе большого количества данных. Например, быстро определить, выдавать ли банку кредит. Можно отследить мошеннические махинации в той же банковской системе. Или предлагать пользователям интернет-магазинов к покупке те товары, которые вероятнее всего их заинтересуют.

Чтобы стать программистом-аналитиком (именно так можно назвать профессию Data Scientist), нужны глубокие знания математики и программирования. Понадобится знание языка Python, умение работать с базами данных и знание английского языка. Людям без высшего математического ил технического образования будет сложно учиться самостоятельно.

Куда пойти учиться?

Дистанционные курсы по Data Science – это отличная подготовка для тех, кто решил изучать профессию с нуля. Подойдут они и начинающим специалистам.

Обучение у экспертов открывает перспективы для карьерного роста и поиска работы в больших компаниях. Правильный выбор онлайн-курсов поможет достигнуть цели.

На курсах вы получите не только все необходимые знания, но и приятные бонусы, скидки на дальнейшее обучение и помощь в трудоустройстве. Вас научат работать в команде с другими специалистами, что очень важно для развития практических навыков.

На сайте мы собрали список лучших школ, предлагающих онлайн-курсы Data Science. Вы можете выбрать подходящую программу, расписание и стоимость услуг. План обучения корректируется с учетом современных требований. Желаем удачи и легкой учебы!