  • Обновлено: 18 мая 2022

Онлайн-курсы в категории "Аналитика"

Поиск

Фильтры

Популярные категории

Показано 10 из 15 курсов
Data Scientist PRO - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Data Scientist PRO

  • Стоимость: —
  • Рассрочка: 7 245 ₽/мес.
Data Scientist с нуля до Junior - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Data Scientist с нуля до Junior

  • Стоимость: 132 342 ₽
  • Рассрочка: 6 016 ₽/мес.
Аналитика для руководителей и владельцев бизнеса - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Аналитика для руководителей и владельцев бизнеса

  • Стоимость: 81 144 ₽
  • Рассрочка: 6 762 ₽/мес.
Библиотеки Python для Data Science: Numpy, Matplotlib, Scikit-learn - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Библиотеки Python для Data Science: Numpy, Matplotlib, Scikit-learn

  • Стоимость: 15 000 ₽
  • Рассрочка: —
Введение в data science - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Введение в data science

  • Стоимость: —
  • Рассрочка: 5 585 ₽/мес.
Знакомство с Data Science: создаем свою первую модель машинного обучения - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Знакомство с Data Science: создаем свою первую модель машинного обучения

  • Стоимость: —
  • Рассрочка: —
Инвестиционный аналитик - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Инвестиционный аналитик

  • Стоимость: 114 152 ₽
  • Рассрочка: 4 756 ₽/мес.
Корпоративные финансы: планирование и анализ - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Корпоративные финансы: планирование и анализ

  • Стоимость: 52 406 ₽
  • Рассрочка: 4 367 ₽/мес.
Основы математики для Data Science - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Основы математики для Data Science

  • Стоимость: —
  • Рассрочка: 3 019 ₽/мес.
Трейдинг - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Трейдинг

  • Стоимость: 56 350 ₽
  • Рассрочка: 4 696 ₽/мес.