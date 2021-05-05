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Обновлено: 18 мая 2022
Онлайн-курсы в категории "Аналитика"
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Data Science
Финансовая аналитика
Аналитика для руководителей
Показано 10 из 15 курсов
Профессия
Data Science
Data Scientist PRO
Стоимость: —
Рассрочка: 7 245 ₽/мес.
Курс
Data Science
Data Scientist с нуля до Junior
Стоимость: 132 342 ₽
Рассрочка: 6 016 ₽/мес.
Курс
Аналитика для руководителей
Аналитика для руководителей и владельцев бизнеса
Стоимость: 81 144 ₽
Рассрочка: 6 762 ₽/мес.
Курс
Data Science
Библиотеки Python для Data Science: Numpy, Matplotlib, Scikit-learn
Стоимость: 15 000 ₽
Рассрочка: —
Курс
Data Science
Введение в data science
Стоимость: —
Рассрочка: 5 585 ₽/мес.
Курс
Data Science
Знакомство с Data Science: создаем свою первую модель машинного обучения
Стоимость: —
Рассрочка: —
Профессия
Финансовая аналитика
Инвестиционный аналитик
Стоимость: 114 152 ₽
Рассрочка: 4 756 ₽/мес.
Курс
Финансовая аналитика
Корпоративные финансы: планирование и анализ
Стоимость: 52 406 ₽
Рассрочка: 4 367 ₽/мес.
Курс
Data Science
Основы математики для Data Science
Стоимость: —
Рассрочка: 3 019 ₽/мес.
Курс
Финансовая аналитика
Трейдинг
Стоимость: 56 350 ₽
Рассрочка: 4 696 ₽/мес.
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