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О нас

Агрегатор онлайн-курсов и школ

В последние годы онлайн-образование перестало быть чем-то необычным. Многим профессиям теперь можно научиться в Интернете.

Мы, команда проекта Onlinecourses.ru, не понаслышке знаем об онлайн-образовании, потому что сами проходили и проходим обучение на разных онлайн-курсах. Некоторые курсы мы создаём сами, чтобы обучать других людей.

Мы сделали этот сайт, чтобы помочь Вам подобрать наиболее подходящие курсы для обучения, узнать о профессиях и школах обучения!

Направления курсов

Аналитика

Аналитика

15 курс(ов)
Бизнес

Бизнес

1 курс(ов)
Дизайн

Дизайн

76 курс(ов)
Иностранные языки

Иностранные языки

0 курс(ов)
Лайфстайл

Лайфстайл

6 курс(ов)
Маркетинг

Маркетинг

31 курс(ов)
Программирование

Программирование

84 курс(ов)
Создание контента

Создание контента

25 курс(ов)
Управление

Управление

41 курс(ов)