О нас

В последние годы онлайн-образование перестало быть чем-то необычным. Многим профессиям теперь можно научиться в Интернете.

Мы, команда проекта Onlinecourses.ru, не понаслышке знаем об онлайн-образовании, потому что сами проходили и проходим обучение на разных онлайн-курсах. Некоторые курсы мы создаём сами, чтобы обучать других людей.

Мы сделали этот сайт, чтобы помочь Вам подобрать наиболее подходящие курсы для обучения, узнать о профессиях и школах обучения!